Frygteligt at se på

Der var en verden til forskel fra Holger Runes første kamp i Australian Open, da han torsdag slog amerikanske Maxime Cressy i tre sæt med cifrene 7-5, 6-4 og 6-4.

I sin første kamp kom Holger Rune ud med bulder og brag, og vi fik set prøver på hans eminente tennisspil.

Maxime Cressy havde fra start held med at smadre al rytme ud af kampen og Holger Runes spil - men det var på ingen måde nok til at stoppe den danske komet, der simpelthen bare viste, at han var den bedste spiller af de to.

Holgers niveau

Kun i glimt fik vi Holger Runes bedste spil at se. Men det var dæleme heller ikke nemme arbejdsbetingelser for den unge dansker.

Maxime Cressys kamikaze-agtige spillestil brød al form for rytme i kampen og indbød ikke ligefrem til en flot tenniskamp - tværtimod.

Holger Rune kæmpede med sine returneringer på Maxime Cressys knaldhårde server i starten, men fik løftet niveauet i løbet af kampen.

Til gengæld servede Holger Rune selv i verdensklasse, og dermed var der ikke meget at stille op for den to meter høje amerikaner, der blev ved med at spænde ben for sig selv med adskillige fodfejl og dobbeltfejl.

Holger Rune fik bevist, hvorfor han er 31 pladser højere oppe på verdensranglisten.

Det er simpelthen bare en langt mere komplet og fokuseret spiller.

Holgers humør

Holger Rune lod sig ikke frustrere af sin modstanders destruktive spillestil.

Jo jo, der var da lidt startvanskeligheder, hvor utilfredsheden kunne spores i danskeren.

Der blev skældt lidt ud på ketsjeren og hamret til en bold, efter den røg i nettet - men han fik hurtigt dæmpet temperamentet igen og holdt det sådan set nede hele kampen igennem.

Det var altafgørende, at Holger Rune holdt hovedet koldt og bevarede fokus på sit eget spil.

- Jeg er iskold, sagde Holger Rune i et tv-interview efter kampen i tirsdags. I dag lagde han handling bag de ord.

Dagens es

'Holger danske,' 'Let's go, Holger, let's go!,' 'Kom så, Holger,' 'Ruuuuuuune!'

Under hele kampen blev den 19-årige dansker overdænget med kærlighed fra tilskuerpladserne.

Det var altså ikke en engangsforestilling i Holger Runes første kamp. Han er en vaskeægte publikumsfavorit her i Melbourne, hvor fansene elsker ham - både de internationale og de danske.

Lige nu ser det ud til, at Holger Rune formår at have tennispublikummet i sin hule hånd.

Det kan med garanti blive en stor fordel for ham længere henne i turneringen.

Dagens out

Maxime Cressy har en 'vision' med sit tennisspil. Han vil udbrede serv-flugt-spillet, hedder det sig.

Lad os endelig ikke håbe, at han får held med det.

Det er jo meget sympatisk med en spiller, der vil mere med spillet end bare at vinde kampe.

Men helt ærligt - det meste af tiden var det jo frygteligt at se på, og det brød al form for rytme i kampen.

Med så mange dobbeltfejl og fodfejl af Maxime Cressy må den neutrale tenniselsker rive sig i håret.

Men alle Holger Rune-fans kan være fuldstændig ligeglade. Danskeren var mindst en klasse over.