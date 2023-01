Frygten bekræftet: Det blev altafgørende

Hold nu op et drama, du gav os, Holger.

Danskeren spillede i store dele af kampen helt fantastisk tennis, men måtte i sidste ende se sig slået af russiske Andrey Rublev med cifrene 6-3, 3-6, 6-3, 4-6 og 7-5 (11-9) i en vaskeægte gyser af en kamp.

Holgers niveau

Det er svært at være rigtig kritisk, når Holger Rune holder sin seedning og taber til nummer seks i verden.

Alligevel sidder man tilbage med følelsen af, at det her kunne være blevet til så meget mere.

I første sæt spillede danskeren med en tilbageholdenhed, som vi sjældent ser fra ham.

Han servede forsigtigt, og vi så næsten ikke prøver på den kraft, som hans forhånd besidder.

Danskeren fik dog løftet sit niveau gevaldigt. Flere server ramte over 200 kilometer i timen, og til tider udspillede han sin russiske modstander.

Han pakkede forsigtigheden sammen og viste, hvorfor han anses som et af de absolut største talenter i tennisverdenen.

Desværre for Holger Rune, var han oppe mod en modstander, der ikke giver ved dørene, og til sidst endte det med at være et rent lotteri om, hvem der vandt.

Holgers humør

Det endte med at blive lidt af en mental kamp mellem Rune og Rublev.

Danskeren tabte det, der må have været et frustrerende første sæt, uden at lade sig slå ud - og i andet sæt så det ud til, at Holger ville vinde den mentale kamp.

Rublev blev voldsomt frustreret og brokkede sig adskillige gange ud til sin boks. Holger Rune derimod virkede iskold og rystede hurtigt de frustrationer af sig, der måtte være.

Men da danskeren blev brudt i tredje sæt, begyndte filmen at knække for teenageren.

Han var pludselig meget frustreret og lod til at fjerne fokus fra kampen og ud til sin spillerboks, hvor der var lige lovlig meget kommunikation.

Rublev udnyttede, at Holger Rune var en smule fraværende og kørte stensikkert sættet i land.

I fjerde og femte sæt var Holger Rune igen tilbage i det rigtige mindset, men desværre var skaden allerede sket.

Dagens es

Jeg har nævnt det før, men hold nu op, hvor har Holger Rune stor opbakning her i Melbourne.

Selvom Rod Laver Arena langtfra var fyldt denne sommereftermiddag, så var støtten til danskeren ikke til at tage fejl af.

Næsten ved hver pause forsøgte publikum at opmuntre danskeren med 'let's go, Holger, let's go'.

En enkelt gang forsøgte en tilskuer den samme hymne med Andrey Rublev, men det havde på ingen måde nogen gennemslagskraft.

Det kan godt være, at Holger Rune tabte kampen – men han vandt de australske hjerter.

Dagens out

Vores frygt blev desværre bekræftet.

Holger Runes styrt i sidste kamp virkede desværre til at hæmme ham en hel del - mest bemærkelsesværdigt i kampens første sæt.

Især i serverne og forhånden var det tydeligt, at danskeren holdt sig tilbage.

Om den forsigtige tilgang var et sikkerhedshensyn, eller bare var fordi han skulle spille sig varm, er ikke til at sige.

Men var han kommet ud af starthullerne med samme energi i første sæt som i andet, så kunne det være blevet en helt anden kamp.

Skaden blev desværre afgørende. Og hvor er det dog bare ærgerligt.