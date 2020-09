Frysende French Open: - Tåbeligt!

Den tidligere verdensetter Victoria Azarenka kæmpede sig søndag videre til anden runde i French Open.

På vej mod sejren på 6-1, 6-2 over montenegrineren Danka Kovinic valgte hun undervejs at kritisere forholdene for spillerne under grand slam-turneringen i Paris.

Det skete, da det begyndte at regne, og en supervisor tjekkede, om det var muligt at spille videre. I forvejen syntes Azarenka, at det var for koldt.

- Det begynder at blive tåbeligt. Det er otte grader. Jeg gider ikke at vente.

- Det er for koldt. Jeg lever i Florida og er ikke vant til koldt vejr, sagde hviderusseren til supervisoren.

Den tiendeseedede Azarenka spillede dog kampen til ende. Dog iførte hun sig benvarmere og en ekstra overdel, inden hun gjorde arbejdet færdigt. I pauserne viklede hun et håndklæde rundt om overkroppen.

- Jeg er glad for, at jeg er færdig og nu kan se de andre kæmpe sig igennem vejret og regnen, sagde hun.

Azarenka fryser under French Open. Fotos: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix

Senere uddybede hviderusseren sin kritik af forholdene i Paris. Viktoria Azarenka mener ikke, at det er optimalt at spille French Open i efteråret.

- Øger det risikoen for, at spillerne bliver skadet? Absolut. Det tror jeg på. Men hvad vil de gøre? Jeg ved det ikke, og jeg gider ikke rigtig spekulere på det, siger hun.

Victoria Azarenka slår dog fast, at hun er tilhænger af, at French Open trods alt bliver afviklet på et forskudt tidspunkt som følge af coronapandemien.

Topseedede Simona Halep er ligesom Azarenka videre til anden runde. Rumæneren slog søndag Sara Sorribes Tormo fra Spanien med 6-4, 6-0.

Søndag avancerede 16-årige Coco Gauff også i turneringen i sin første optræden i hovedrunden i French Open.

Her vandt den amerikanske teenager 6-3, 6-3 over Johanna Konta, som var seedet som nummer ni i turneringen.

I US Open for nylig måtte Coco Gauff, der er nummer 51 i verden, sige farvel til turneringen allerede i første runde.

I anden runde i Frankrig venter italienske Martina Trevisan, som er kvalifikationsspiller.

