Går i flæsket på journalist: - Undskyld?

Selv om Holger Rune fredag spillede sig videre til semifinalen ved cinch Championships efter en sejr i to sæt over italienske Lorenzo Musetti med cifrene 6-4 og 7-5, blev den gode stemning ikke taget med ind til pressemødet efter kampen.

Det skyldes, et spørgsmål stillet af en italiensk journalist angående den medical timeout, den danske stjerne tog tidligt i opgøret, da han var nede 1-4.

- Hvad med dine skader? Du tog en medical timeout i første sæt, selv om du ikke så skadet ud, lød det fra journalisten.

Og det faldt bestemt ikke i god jord hos den unge dansker.

'Sådan jeg følte'

- Undskyld?, svarede Holger Rune i første omgang, inden spørgsmålet blev uddybet.

- Det lignede ikke, at du var skadet, da du tog din medical timeout, uddybede den italienske journalist.

- Jeg ramte ikke min serv i starten af kampen, fordi jeg havde ondt i håndleddet. Jeg ved ikke, hvad du har set, men det var sådan, jeg følte.

- Hvis du var mig og kunne mærke min krop, så kunne du sige sådan noget. Hvis ikke, så skal du ikke sige sådan noget, sagde Holger Rune.

Herefter fortsatte pressemødet med spørgsmål fra andre deltagende.

Første kamp lørdag

I semifinalen venter australske Alex de Minaur, der vandt sin kvartfinale tidligere fredag.

De to har stået over for hinanden tre gange tidligere. To sejre til Holger - en til De Minaur.

Opgøret er sat til at starte lørdag 14.00 og kan følges her på Ekstra Bladet.