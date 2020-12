Går i offensiven: Ny agent til Holger

Holger Rune accelererer også udenfor banen via ny kontrakt med fransk manager hos fremstormende Tennium

Som det er tilfældet på tennisbanen, går 17-årige Holger Rune nu også offensivt til værks udenfor kridtstregerne.

Den unge dansker skifter således agent fra svenske Nina Wennerstrøm og firmaet WeSport til franske Philippe Weiss, der repræsenterer det fremstormende sportsmarketingfirma indenfor tennis, Tennium.

- Vi passer godt sammen. Der er en god synergi, siger Holgers mor, Aneke Rune.

- 2021 skal også for Holger være et eksplosivt vækst-år. Tennium har den grådighed efter at indtage verden, som jeg godt kan lide. Det er der noget lækkert i. De har den helt rigtige energi.

Tennium er en forholdsvis ny spiller på det globale tennismarked, men man ekspanderede markant, da man i februar hentede topfolk fra det store franske sportsmarketingfirma Lagardère, heriblandt Caroline Wozniackis franske manager, Julien Cassaigne.

Philippe Weiss til venstre har i en del år været manager for kroatiske Ana Konjuh. Nu er han agent for Holger Rune. Foto: Getty Images

Sammen med Philippe Weiss, tog han 20 klienter med sig, såvel etablerede navne som unge stortalenter.

Tennium ejer allerede ATP-turneringer i Buenos Aires og i Antwerpen og regner med snart at komme til at få flere i porteføljen.

Meningen er, at de med deres netværk og knowhow skal kunne hjælpe med Holger Runes turneringsaktivitet, og så er det håbet, at de kan løfte den vigtige opgave på sponsorsiden for Holger Rune.

Han vandt sidste år juniorudgaven af French Open og har flittigt frekventeret Mouratoglou Tennis Academy i Paris, så han er et særdeles kendt navn i franske tenniskredse.

Aneke Rune, der her er med Holger til Davis Cup forberedelser, ser et perfekt match mellem sin søn og Tennium. Foto: Lars Poulsen

Aneke Rune forventer, at Tennium vil markedsføre Holger som deres fremtidige stjerne, og så glæder hun sig ikke mindst over den udviklingsplan, der er skitseret.

- Det handler meget om power og de våben, der skal fintunes. Den slags er jo en fest for den unge mand, siger hun med et lille grin og adresse til tennisnørden Holger Runes detaljefikserede tilgang til sin sport.

Lige nu er det dog fysikken, han arbejder hårdt med at forbedre hjemme i Danmark, før han i januar igen drager ud til turneringer.

