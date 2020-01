Game over, Caroline: Karrieren er slut

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Pigen, der som mantra havde ’en bold ad gangen’, har slået den sidste af slagsen på topplan.

Efter 30 WTA-titler, herunder en grand slam og en sæsonfinale, og 71 uger på verdensranglistens førsteplads er 29-årige Caroline Wozniackis karriere slut.

Det skete lidt uventet i tredje runde af Australian Open mod den velspillende tuneser Ons Jabeaur, som fortjent vandt kampen mod den til det sidste, hårdt fightende dansker med 7-5, 3-6, 7-5.

Undervejs i karrierens sidste kamp spillede Caroline i perioder alt for kort tilbage i banen med forhånden, og selv den normalt så driftsikre baghånd svigtede mod tuneserens varierede slag med masser af spin, fart og finesse.

På den måde kom Miss Sunshine på lange stræk til at ligne en skygge af sig selv.

Men hun viste også sit gigantiske fighterhjerte og kæmpede sig tilbage efter et tabt første sæt og 0-3 i det tredje, før hun altså sluttede sin smukke karriere af med at gå ud på den yderste distance af en kamp.

Efter kampen var det en tydeligt bevæget Wozniacki, der modtog tilskuernes hyldest og også resten af Carolines familie var tydeligt påvirket af det nu indtrådte karrierestop.

Hun vinkede tappert og fandt endda lidt galgenhumor frem:

- Det var vel kun passende at den sidste kamp skulle blive en tresætter og ende med en forhåndsfejl. Sådan skulle det vel bare være, lød det grådkvalt fra Caroline Wozniacki, der takkede sine fans og ikke mindst sin familie.

- Og en særlig tak til min far, som har trænet mig alle disse år, sagde hun - og her knækkede stemmen.

- Der er nogle helt specielle øjeblikke, vi har delt.

- Men jeg ER faktisk lykkelig og klar til næste kapitel. Måske ser i mig, om ikke på banen, så omkring den.

Og så var der ellers dømt video-ros fra hendes rivaler, før Caroline igen takkede sin familie og sine venner.

Straks efter kom de så på banen og delte hendes tårer, før Piotr løftede hendes arm. Caroline gik æresrunde med Dannebrog til stående ovationer.

Stort set alle 10.500 sæder på Melbourne Arena var fyldte, da Caroline Wozniacki gik ud til sin kamp i tredje runde mod tunesiske Ons Jabeur, og stemningen var høj allerede før første bold.

Efter præsentationen af de to spillere blev der nemlig sat gang i Neil Sedakas ’Sweet Caroline’, og publikum begyndte både at gynge og synge med.

På banen var det Caroline Wozniacki, der først fandt melodien. Hun holdt ubesværet serv og brød derefter sin 25-årige modstander. Med en baghåndsvinder ned langs linjen bragte hun sig også let på 3-0.

Men så vågnede verdens nummer 78 ellers op til dåd og viste, hvor mange redskaber, hun har i værktøjskassen. Slice, stopbold, lob og et drøn af en diagonal forhånd blev pludselig luftet, og så var der brudt tilbage til 2-3.

Kampen var nu nulstillet og helt lige. Wozniacki fik tilspillet sig en breakbold, men efter en hidsig duel slog Jabeur en forhåndsvinder ned langs linjen og udlignede kort efter med et es.

En anerkendende mumlen bredte sig på rækkerne, mens Jabeur spillemæssigt satte sig i førersædet.

Kort efter var det tuneseren, der stod med en breakbold, og danskeren tog sig god tid med serven. En stor af slagsen nulstillede, en smart ud ad banen gav gamebold og en tredje gav også direkte point – endda på andenserven.

Jabeur udlignede ubesværet, og så kom Wozniackis serv under pres. Nede med en breakbold måtte hun vente nogle nervøse sekunder på Hawkeye, før Jabeurs bold blev dømt millimeter ude, men på den næste slog hun baghånden ud. 4-5.

Det var ikke første gang i kampen, den normalt så driftsikre baghånd svigtede. Heldigvis var der gaver at hente i næste parti, hvor Jabeur efter flere fejl smed en slice i nettet til 5-5.

Tuneserens forhåndshammer skaffede en ny breakbold, som blev elimineret med en god serv, men så skaffede den endnu en. Her blev Carolines knap så kompetente andenserv straffet.

Desværre blev Wozniacki ved med at spille for kort tilbage, og det blev straffet. En skruet andenserv ned i T’et afgjorde efter 43 minutter sættet. Et sæt, der bød på 15 tunesiske vindere mod sølle to danske.

Jabeur fandt linjerne i andet sæts første duel, men danskeren fik trukket servepartiet til sig, før tuneseren smashede sig på 1-1.

Wozniacki servede sig foran, og stod kort efter med en breakbold, som blev afvist med en tonstung, tunesisk serv. Endnu en banede vej for et smash til 2-2.

Foran 3-2 fik danskeren en ny åbning, men den første breakbold blev servet væk, og det blev den næste desværre også. 3-3.

Danskeren servede sig rent foran, og så fortalte tavlen, at hun stod med tre breakbolde. På den anden slog Jabeur i nettet.

Så skulle sættet serves hjem, og med signaturslaget, baghånden ned langs linjen, skaffede hun sig to sætbolde. Den hev hun hjem via en Jabeur-opskrift, en serv ud ad banen.

Publikum opmuntrede med ’wozzie, wozzie, wozzie’, men det var tuneseren, der kom tunet ud til tredje sæt, hvor hun brød danskeren, som igen-igen slog bolden ud, da hun forsøgte at gå longline med forhånden.

Caroline, der lige havde kæmpet sig tilbage i kampen, serverede nu igen de korte bolde for sin modstander, som næsten hver gang blev straffet. Jabeur lobbede sig på 3-0.

Så fulgte et langt serveparti, som bare skulle vindes. Med et ret beskedent ’come on’, trak Wozniacki det hjem. Så var det straks meget mere højlydt fra hendes boks, da hun tilspillede sig en breakbold. Jabeur slog den ud.

Nu skulle man tro, at danskeren ville vise noget mere initiativ, men hun blev stadig for passiv i mange dueller, og hun kom ned med hele tre breakbolde, før hun med stort besvær fik servet sig på 3-3.

En god baghåndsreturnering banede vej til en breakbold, som Jabeur servede væk, før hun med et let smash bragte sig foran i den nu meget fortættede og spændingsmættede stemning på et medlevende stadion.

Efter dansk udligning bragte hun sig relativt nemt foran med 5-4.

Så skulle Caroline ud til det, der kunne blive karrierens sidste serveparti, og det gjorde hun med højlydt opbakning i ryggen.

Hun bevarede fatningen. 5-5.

Det gjorde Jabeur også. 6-5.

Dybe indåndinger, nyt pres.

Jabeur spillede en smuk stopbold og lobbede sig foran 30-15. Kort efter tog Caroline en challenge, og Hawkeye dømte matchbold.

Den bold slog Wozniacki ud, og dermed slog hun altså også sig selv ud af den sport, hun prægede i så mange år.

Uden dog som menneske at være slået ud.

