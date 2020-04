Gav aldrig op: Scorer date med tennis-babe

Eugenie Bouchard blev under en Instagram Live-session overtalt til en date med en mand, der til gengæld giver penge til et velgørende formål

En date med tennisskønheden Eugenie Bouchard?

For en insisterende og forelsket fan bliver det tilsyneladende i realitet, efter en Instagram Live-session tog en noget uventet drejning.

For det lykkedes manden, der bare kaldte sig Bob, at score en date med den 26-årige canadiske tennisskønhed. Det skriver news.com.au.

I sidste måned fortalte Bouchard, der i 2014 var i finalen ved Wimbledon, at hun her i coronatiden savnede en kæreste.

Karantænen ville være meget sjovere med en kæreste, skrev hun på Twitter, og Bouchards status som single blev hurtigt i tema, da hun her i påsken lavede en Instagram Live med den amerikanske journalist Allie LaForce.

Bouchard fortalte, at mange singler havde budt sig til og sendt deres tilbud til hendes agent.

- Jeg er super alene, og jeg er virkelig ensom. Hvis du stadig er i forelskelsesfasen i et forhold, tror jeg, at karantænen er perfekt, sagde Eugenie Bouchard.

I kommentarfeltet var der en mand med navnet Bob, der flere gange skrev undervejs.

Han fortalte, at han elskede Bouchard, og det lykkedes værten ved seancen, Allie LaForce, at få fat i ham på FaceTime.

Han kaldte den canadiske tennisspiller for meget attraktiv og sagde, at mente, at han var forelsket i hende.

Da Bob sagde farvel, bad han Bouchard tjekke sine beskeder senere.

Det lovede hun at gøre og kaldte sin beundrers optræden for forfriskende.

- Det var rart, jeg respekterer det, sagde Bouchard, der fik et tilbud om 'Netflix og chill' i sin indbakke.

- Ja, Bob. Netflix og chill på et tidspunkt, svarede Bouchard.

Eugenie Bouchard for tre år siden sammen med sin daværende kæreste Jordan Caron. Foto: SplashNews.com

Og her kunne det så være sluttet, men det gjorde det ikke. For sessionen tog endnu en drejning.

Bouchard svarede på spørgsmål og udloddede præmier, da Bob dukkede op i kommentarfeltet igen.

Han tilbød nu, hvad der svarer til 2150 kr. for en date med tennisstjernen.

Medvært Allie LaForce sagde, at hvis en date overhovedet skulle komme på tale, så var beløbet minimum 13.000 kr., der skulle gå til det velgørende formål Project Frontline.

Den var Bob med på, Bouchard accepterede, og LaForce jublede.

- Vi har virkelig brug for, at du fortæller, hvordan det gik, for efter denne date vil du enten elske eller hade mig. Jeg håber virkelig ikke det sidste, sagde LaForce, der er involveret i Project Frontline, som leverer mad til hospitalsansatte under coronakrisen.

Det er et stykke tid siden, at Bouchard for alvor har kunnet juble på banen. Foto: Dan Hamilton/Ritzau Scanpix

Også her kunne det så være sluttet, men det gjorde det ikke.

Bob tilbød godt 4000 kr. ekstra, hvis Bouchard bestilte sin mad under daten med britisk accent, og dette særlige ønske gjorde den kønne tennisspiller noget utryg.

- Hvorfor gør du dette over for mig, Bob? Jeg føler, at jeg må sige ja, fordi det går til et velgørende formål, men jeg føler mig også utilpas med det, sagde Bouchard, der dog indvilligede med ordene, at hun ikke havde kundskaber ud i at imitere accenter.

På grund af den nuværende coronasituation blev det diskuteret, om daten 'bare' skulle være over FaceTime.

Det fik dog Bob til at sænke sit tilbud til først ca. 9500 kr. og senere godt 7000 kr.

- Jeg føler, at der er en pris på mig lige nu. Jeg ved ikke, hvordan jeg har det med det. Jeg er mere værd, Bob! lød det fra Eugenie Bouchard.

Og så er det vist bare at vente på tennisspillerens næste opdatering på de sociale medier.

Eugenie Bouchard har over 2,1 mio. følgere på Instagram og har for tiden større succes der end på banen og i kærlighedslivet.

Den canadiske single ligger nummer 341 på verdensranglisten, men har tidligere været helt oppe som nummer fem i verden.

Se også: Krisen kradser: Haas-ansatte på tvungen orlov

Se også: Afslører detaljer: Smuglede kvinder ind før dansk triumf

Se også: Rystende måling: 78 procent i tvivl