Genopstået amerikaner sender ny favorit ud

Den amerikanske tennisspiller Madison Keys fortsatte søndag sin stærke form ved Australian Open. Her sendte hun den ottendeseedede spanier Paulo Badosa ud af grand slam-turneringen i fjerde runde.

Dermed er den genopståede amerikaner klar til kvartfinalerne i Melbourne i kvindernes singlerække.

26-årige Keys har tidligere ligget nummer syv på verdensranglisten og været i finalen i US Open. Dee senere år er hun dog faldet ned på en plads som nummer 51.

Mod spanske Badosa viste hun imidlertid, at der stadig gemmer sig en dygtig tennisspiller i hende, da hun besejrede verdens nummer seks i to sæt med cifrene 6-3, 6-1 på Rod Laver Arena.

- Jeg er så glad for at være tilbage. Jeg var ked af at gå glip af sidste års turnering foran dette fantastiske publikum på denne fantastiske bane, sagde Keys efter kampen. Hun missede sidste års Australian Open på grund af corona.

Amerikaneren har i dette års turnering allerede sendt en topspiller ud af turneringen, da hun i første runde besejrede 11.-seedede Sofia Kenin.

Keys skal i kvartfinalen enten møde tjekkiske Barbora Krejcikova, der slog hviderussiske Victoria Azarenka med 6-2, 6-2.

Den amerikanske tennisspillers bedste resultat ved Australian Open er en semifinale i 2015.

Hun har også tidligere været i semifinalen i French Open og ikvartfinalen i Wimbledon.

En mindre overraskelse var det også, at amerikaneren Jessica Pegula eliminerede den femteseedede græker, Maria Sakkari, med 7-6, 6-3.