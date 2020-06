Gift med 30 år yngre kvinde

For femte gang har Ilie Nastase sagt ja til en kvinde, men hende her er voldsomt meget yngre end ham

Da Ioana Simion kom til verden for 43 år siden et sted i Rumænien, var landets største sportsstjerne tennisspiller og vinder af både US Open og French Open i single, mens han havde vundet både French Open, Wimbledon og US Open i double.

Faktisk var Ilie Nastases karriere et godt stykke over de bedste år, da Ioana blev født.

Så gik der fire årtier, Nastase rundede de 70, og Ioana gik hen og blev en voksen kvinde på 43. Og nu har de to så slået pjalterne sammen i førstnævntes femte ægteskab.

Mere præcist er han 73 og hun 43.

De har sådan set været borgerligt viet siden april sidste år, hvor de havde kendt hinanden et års tid, men tirsdag blev det såmænd også til en kirkelig vielse i havnebyen Constante ved Sortehavets kyst.

Former Wimbledon winner Ilie Nastase marries fifth wife - who is 30 years younger than him https://t.co/ixDH0ByJZE pic.twitter.com/z7B7JWhyaJ — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) June 10, 2020

Ikke noget vildt. Bare en vielse efterfulgt af et måltid mad, som Nastase har formuleret det. Omgivet af familie og nære venner.

- Det var enkelt og smukt. Det var det, vi ønskede. Ikke så mange mennesker og ingen foromtale, siger legenden.

Parret begyndte at se til hinanden, da Nastase blev skilt fra sin fjerde kone, Brigitte, i efteråret 2018.

Opførslen har fyldt meget

Forinden havde han været gift med den belgiske model Dominique Grazia 1972-1980, den amerikanske skuespillerinde Alexandra King 1984-2002, samt de to rumænske modeller Amalia Teodosescu 2003-2010 og Brigitte Sfat 2013-2018.

Det er blevet til fem børn hen ad vejen. Fire døtre og en søn. Dog ingen med Ioana.

Gamle stjerner vækker opsigt: Vælter sig i unge kvinder

Ilie Nastase var den første sportsstjerne, der skrev en personlig sponsorkontrakt med Nike i 1972, men efter karrierestoppet er det hans kontroversielle opførsel, der har fyldt det meste.

Allerede som aktiv vakte han opsigt for andet end sine resultater. Guillermo Vilas brokkede sig i ’77 over en opstrengning, Nastase havde gjort brug af, da han stoppede argentinerens stribe på 46 kampe uden nederlag. Den specielle opstrengning sikrede ekstra meget topspin og mere uforudsigelige opspring, der fik ATP Touren til at forbyde den efterfølgende.

Ilie Nastase i selskab med blandt andre Björn Borg, John McEnroe og Simona Halep 1 af 6 2 af 6 3 af 6 4 af 6 5 af 6 6 af 6

Under US Open I ’79 blev han smidt ud under en kamp mod John McEnrie på grund af hans opførsel. Tænk engang. En McEnroe-kamp, hvor amerikaneren var the good guy. Den blev dog genoptaget efter ballade blandt tilskuerne, men rumænerne endte med at tabe.

Som kaptajn for det rumænske Davis Cup-hold blev han i ’94 smidt ud og sendt i karantæne, efter han gentagne gange under en kamp mod Sydafrika svinede kampens officials til. To advarsler blev det til, inden kampens overdommeren skred ind og smed ham på porten.

Ude af kontrol

Senest gjorde han sig uheldigt bemærket, da han var kaptajn for landets Fed Cup-hold i 2017. Eller det er mildt sagt. Manden syntes fuldstændig ude af kontrol.

Supermødre: Nu gør de også comeback med tre børn

Han blev overhørt spørge retorisk, om Serena Williams’ på det tidspunkt ufødte barn mon var chokoladefarvet. Han spurgte briternes kaptajn, Anne Keothavong, om hendes værelsesnummer, han overfusede engelske journalister i presserummet, hvilket fik arrangørerne til at smide ham ud.

Han endte med en flerårig karantæne, da han til lørdagens single mellem Johanna Konta og Sorana Cirstea anråbte og tilsvinede britiske Konta, så denne endte med at græde, og kampen blev udsat 20 minutter, indtil Nastase var kylet ud.

Han måtte efterfølgende beklage overfor Williams – men nægtede at undskylde overfor Konta. Han nøjedes med at sige til BBC, at han fortrød at have sagt det.

Efterfølgende er det kommet frem, at han gentagne gange har chikaneret Pam Shriver, mens Belgiens Fed Cup-kaptajn, Dominique Monami, har fortalt, at han chikanerede hende i kampen forud for Rumæniens føromtalte kamp mod Storbritannien.

Han er stadig underlagt den karantæne, han fik af WTA i '17. Den udløber først næste år.

Se også: Verden lå for hans fødder: - Så begyndte helvede

Se også: Så stjernen nøgen: - Det er utroligt

Love-game: Fra kæmpe nedtur til harmoni