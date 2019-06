Giganternes kamp: Nadal sender Federer ud

Rafael Nadal er nu meget tæt på at kunne forsvare sin French Open-titel.

Fredag spillede han sig i finalen i den prestigefyldte turnering i Paris, da han i tre sæt slog Roger Federer med cifrene 6-3, 6-4, 6-2.

I finalen venter enten verdensetteren Novak Djokovic fra Serbien eller den fjerdeseedede østriger Dominic Thiem, der senere fredag mødes i den anden semifinale.

Der var dækket op til et tennisbrag af de helt store, da verdensranglistens nummer to og tre, Nadal og Federer, stod over for hinanden i den ene semifinale i den franske hovedstad.

Og publikum fik, hvad de kom efter. Sublimt spil fra gruskongen Nadal, der jagter sin 12. triumf i French Open.

37-årige Federer, der har vundet turneringen en enkelt gang i karrieren i 2009, gjorde hvad han kunne, men det var bare ikke nok for schweizeren. Det gav til gengæld en utrolig seværdig kamp, der varede i to og en halv time.

Der var drama fra start af kampen. Nadal var i sit første serveparti nede med en breakbold, men overlevede og brød derefter Federer.

Spanieren bragte sig derefter på 3-0, men blev efterfølgende brudt til 3-2. Nadal brød igen i sættets længste parti, som det først lykkedes spanieren at vinde på den sjette breakbold.

Derfra kørte Nadal sættet i hus.

Det var en mere opsat Federer, der trådte ind på hovedscenen ved French Open til andet sæt.

Schweizeren bragte sig hurtigt på 2-0, inden Nadal igen kom i gang og brød tilbage. Derfra fulgtes de to ad, inden Nadal benyttede første breakmulighed og bragte sig i front med 5-4 og servede derefter sættet hjem.

I tredje sæt sneg fejlene sig for alvor sig ind hos Federer, der generelt befinder sig bedre på et græsunderlag.

En tydeligt irriteret schweizer lavede flere uprovokerede fejl, som Nadal udnyttede til at bryde først til 2-1 og senere til 4-1.

Derfra servede spanieren let sejren i hus.

Finalen i French Open spilles søndag. De to seneste år har Nadal vundet turneringen, som han også vandt uafbrudt fra 2010 til 2014.

