Gigantisk hyldest: Legende ser sig selv i Holger

Tennislegenden John McEnroe er meget begejstret for Holger Rune og omfavner hans aggressive stil på banen

Med sin tykke amerikanske accent falder ordene resolut og helt uden tøven. Ligesom da han spillede tennis.

Og det siger ikke så lidt.

John McEnroe hylder nemlig Holger Rune, få dage før danskeren debuterer i seniorudgaven af Grand Slam-turneringen French Open.

Tennislegenden, der blandt andet var kendt for sit store temperament på banen, ser faktisk meget af sig selv i den 19-årige komet.

Det fortæller den nu 63-årige amerikaner til Ekstra Bladet.

- Jeg ser den samme energi og intensitet i Holger, som jeg så i mig selv, da jeg spillede. Jeg fulgte ham blandt andet, da han spillede mod Novak (Djokovic, red.) ved US Open i august, og da han vandt i München for ikke så lang tid siden.

- Jeg elsker den aggressivitet, han bringer i sit spil, og det kommer uden tvivl til at hjælpe ham meget i karrieren, siger McEnroe, der i dag arbejder som tennisekspert for Eurosport, som dækker Rolland Garros fra 22. maj til 5. juni.

Artiklen fortsætter under billedet..

John McEnroe i en af sine mange møder med Björn Borg. Billedet er fra US Open i 1980. Foto: Dave Pickoff/Ritzau Scanpix

Har sat sig selv på verdenskortet

Ordene kommer ikke ud af det blå.

For Holger Rune stormer frem i disse dage.

1. maj blev han den første danske spiller i 17 år til at vinde en ATP-turnering, da han sejrede i München i en finalekamp, hvor hollandske Botic Van De Zandschulp trak sig. Men på vejen mod finalen nedlagde han blandt andre verdens nummer tre, Alexander Zverev.

Siden er danskeren rykket op som nummer 40 på verdensranglisten, og torsdag spillede han sig trods kramper og modstand fra vrede franske tilskuere i semifinalen i ATP-turneringen i Lyon.

- Det vil overraske mig, hvis han ikke er at finde i verdens top-10 indenfor de næste par år, slår McEnroe fast om bedriften.

Vrede er kun en fordel

Selv blev amerikaneren lidt at et ikon på tennisbanen op gennem 1980'erne. Både på grund af hans store succes, men især fordi han lod sine følelser få frit løb, når han var utilfreds med dommeren eller modspilleren.

Du husker måske hans rivalisering med svenske Björn Borg, hvor McEnroe til tider kunne tænde helt af.

Det samme kan siges om Holger Rune, der heller ikke er bleg for at vise følelser.

- Kan det ikke blive et problem for Rune, at han til tider lader sig slå lidt ud af sin vrede?

- Nu spørger du en fyr, der selv var god til at vise følelser, glæde og vrede på banen, så for mig er det bare en god ting, griner McEnroe.

- Tricket er at bruge intensiteten og følelserne på den rigtige måde, og når han først mestrer det, må han aldrig lave om på sig selv.

I 1984 vandt John McEnroe 42 kampe i træk og hele syv Grand Slam-turneringer fra 1979 til 1984.

Artiklen fortsætter under billederne..

Holger Rune har aldrig været bange for at vise følelser. Foto: Sven Hoppe/Ritzau Scanpix

Et nyere billede af John McEnroe. Foto: Danny Moloshok/Ritzau Scanpix

- Hold kæft, hvor er det fedt.

Da Ekstra Bladet læser McEnroes ord op for Holger Rune, bliver han lidt paf.

Han har altid set op til amerikaneren.

- Hold kæft, hvor er det fedt. Og jeg ser da også ligheder i vores spil, siger han ydmygt.

- Vi har begge to en vild passion, og det gør bare tennissporten meget mere levende og personlig, når man får lov til at mærke spillerne, synes jeg.

Holger Rune vandt junior-udgaven af French Open i 2019, men nu gælder det altså den helt store scene. Danskeren møder verdens nummer 15, canadiske Denis Shapovalov, i første runde.

Grand Slam-turneringen kan ses på Discovery+ og Eurosport 1 og 2.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tredje afsnit af Ekstra Bladets podcast 'Blodbold' er ude onsdag. Hør, hvordan FIFA blev en grisk mafiabande, herunder eller i din podcast-app: