Gigantisk sensation i Monaco

I to sæt lykkedes det den 30-årige britiske tennisspiller Daniel Evans at tilintetgøre storfavorit og verdensetter Novak Djokovic ved Monte Carlo Masters

Verdensetteren Novak Djokovic er ude af ATP-turneringen Monte-Carlo Masters efter nederlag til Daniel Evans fra Storbritannien.

Opgøret i ottendedelsfinalen torsdag eftermiddag sluttede med britisk sejr på 6-4, 7-5.

Daniel Evans, som er nummer 33 på verdensranglisten, er dermed klar til kvartfinalen mod David Goffin, som tidligere torsdag slog tyske Alexander Zverev ud af turneringen.

Det er første gang i karrieren, at Daniel Evans når kvartfinalen i en ATP 1000-turnering, som er rangeret lige under de fire grand slam-turneringer og sæsonfinalen

Det helt store problem for Novak Djokovic i torsdagens kamp på gruset var, at han ikke formåede at slå til, når han havde muligheden for at bryde modstanderens serv.

Han havde ti muligheder for at bryde Evans' serv, men lykkedes kun med det tre gange. Til sammenligning udnyttede Evans fem ud af syv muligheder.

Novak Djokovic indledte opgøret med at tabe sine to første servepartier, inden han brød Daniel Evans' andet serveparti.

Senere i sættet brød de to kombattanter hinanden en gang mere, men Djokovic formåede altså ikke at komme tilbage. Det betød, at Evans efter 57 minutter løb med sejren i første sæt.

I andet sæt kom Djokovic foran med 3-0, men derfra begyndte det at gå skævt for serberen.

Daniel Evans brød tilbage til 2-3 og kom på omgangshøjde, da han holdt serv til 3-3. Ved stillingen 5-5 lykkedes det Evans at bryde verdensetterens serv igen.

I sidste parti styrede han sejren sikkert i hus, da han udnyttede den første af to matchbolde.

