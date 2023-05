Gigantisk sensation: Medvedev i chok-exit

En af de største favoritter til titlen i French Open blev tirsdag sensationelt slået ud af første runde i French Open.

Efter godt fire timers spil slog Thiago Seyboth Wild, der er nummer 172 i verden, den andenseedede russer Daniil Medvedev 7-6, 6-7, 2-6, 6-3, 6-4.

Den 23-årige brasilianer havde inden sin kæmpe triumf været gennem tre runder i kvalifikation, hvor han deltog som en af de lavest rangerede spillere.

Allerede i andet sæt fik Wild krampe, men med hjælp fra blandt andet stor støtte fra tribunerne i Paris, en forrygende forhånd og i alt 47 vindere leverede han overraskelsen.

Daniil Medvedev vandt Italia Open tidligere i maj, men i Paris var det tidligt forbi. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Med til historien hører, at Medvedev ikke har nogen prangende statistik i French Open. Det er femte gang i syv forsøg, at russeren ryger ud i første runde af den franske grand slam-turnering.

Han mødte dog op i Paris med nyfundet selvtillid fra gruset. For ni dage siden gik Medvedev således hele vejen i Italian Open efter en finalesejr over danske Holger Rune.

For Wild er det første gang nogensinde, at han er videre til anden runde i en grand slam-turnering, og det er faktisk blot anden gang, at han er en del af en hovedturnering i en grand slam. Han blev slået ud i første runde af US Open i 2020.

I anden runde skal brasilianeren op mod enten franske Quentin Halys eller argentinske Gudio Pella.