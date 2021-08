Gik amok over lange tissepauser

Måske har han virkelig haft behov for at komme på tønden, Stefanos Tsitsipas, for den tredjeseedede græker kom i den grad under pres i sin knap fem timer lange kamp i første runde mod veteranen Andy Murray.

En kamp, han med hiv og sving fik vundet med 2-6, 7-6 (7,) 3-6, 6-3, 6-4, men det skete ikke uden drama undervejs, hvor skotten brølede sine frustrationer ud over modstanderens langvarige toiletbesøg.

Mikrofonerne langs banen gengav således tydeligt, at Murray henvendte sig til den tidligere dommerformand, Gerry Armstrong, på tribunen:

- Det er 20 minutter hver gang. Hvor længe tror du, det var? På toiletterne lige derhenne. Hvad laver han derinde? Det har aldrig nogensinde taget mig så lang tid at gå på et toilet lige ved siden af.

Meningen var ikke til at tage fejl af: Toiletbesøgene var taktisk krigsførelse, og Murray tøvede ikke med at kalde tissetrangen for ’snyd’.

Reelt var Tsitsipas derinde i otte minutter før starten på femte sæt.

Det var dog ikke første gang i kampen, og på det efterfølgende pressemøde sagde en skuffet Murray:

- Det er ikke så meget det, at han forlader banen. Det er tiden, han bruger på det. Jeg talte med mit hold om det før kampen og var klar over, at jeg skulle være forberedt på det, hvis tingene ikke gik hans vej. Så jeg prøvede at håndtere det.

- Men sagen er, at du ikke kan forhindre det i at påvirke dig fysisk. Når du spiller en brutal kamp som den, køler du ned, hvis du stopper i syv-otte minutter.

- Det er skuffende, fordi jeg føler, at det har indflydelse på kampens resultat, sagde en skuffet Andy Murray efter kampen. Foto: Elsa/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix

- Det er skuffende, fordi jeg føler, at det har indflydelse på kampens resultat. Jeg siger ikke, at jeg havde vundet kampen, men det havde indflydelse på, hvad der skete efter de pauser.

- Jeg agter ham ellers højt. Jeg synes, han er en brillant spiller. Jeg synes, han er god for spillet. Men jeg har ikke noget til overs for den slags, og jeg har mistet respekt for ham, lød det fra den hofteopererede brite, som de færreste på forhånd havde set presse Tsitsipas på den måde.

Tsitsipas mente omvendt, at Murray burde komme til ham og tale om det.

- Jeg føler ikke, at jeg brød nogen regler. Jeg ved ikke, hvordan min modstander har det. Det er ikke min prioritet. Hvis ATP synes, det er fair, så er det fint. Jeg har ikke noget imod Murray.

Senere tirsdag er der dansk deltagelse ved US Open. Først er Clara Tauson i kamp cirka klokken 19 og klokken 01 i nat venter Novak Djokovic på grand slam-debutanten Holger Rune.