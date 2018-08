Gik nøgen i isbad med stjernen under kamp: Så fik han klaps

Under deres indbyrdes hedeslag benyttede Djokovic og Fucsovic en pause til at hoppe nøgne i isbad sammen, og det fik fatale følger

NEW YORK (Ekstra Bladet): Den ekstreme hede, der har ramt New York og US Open krævede tirsdag fem ofre, der måtte opgive ævred under kamp, men den har også affødt en særdeles kuriøs historie.

Midt under deres indædte fight hoppede Novak Djokovic og ungarske Marton Fucsovics nemlig splitterravende nøgne i isbad sammen. Og den ene slap noget bedre fra den oplevelse end den anden.

Det afslørede de hver især efter kampen, som den serbiske verdensstjerne vandt med 6-3 3-6 6-4 6-0. Hvorfor de sidste sæt endte med et ydmygende ’æg’, vender vi lige tilbage til.

Efter tredje sæt fik de to medtagne atleter som følge af turneringens ’heat policy’ bevilget ti minutters pause.

- Det var sjovt, for Marton og jeg hoppede i isbad ved siden af hinanden. Der sad vi så nøgne ved siden af hinanden. En vidunderlig følelse, you know, lød det muntert fra Novak Djokovic.

- Forestil jeg at kæmpe mod en mand i to en halv time, og så sidder du pludselig i omklædningsrummet midt i en ikke-færdigspillet kamp. Det var en herlig følelse, må jeg sige.

Drømmer han om et isbad? Foto: Ritzau Scanpix

Hans munterhed skyldtes ikke mindst, at han med et snuptag gik ud og vandt det fjerde sæt og dermed kampen.

En pludseligt opstået klasseforskel, der af en eller anden grund var opstået i isbadet, hvor de to i øvrigt ikke måtte tale sammen.

Marton Fucsovics går sikkert aldrig i isbad med Djokovic igen. Foto: AP

Og nej, før du får upassende tanker, så var forklaringen faktisk ganske banal.

- Mine muskler kunne slet ikke blive varme igen efter isbadet, forklarede den nedkølede taber.

Det er første gang i US Opens historie, mændene er blevet bevilget pause på grund af varmen.

Tirsdag blev der målt temperaturer omkring 38 grader, og inde på de baner, der er omgivet af tribuner har den formentlig været en del højere. Seks spillere trak sig på andendagen, fem af dem af varmerelaterede årsager.

- Arrangørerne er heldige med, at spillerne selv trak sig, kommenterede franske Julien Benneteau med adresse til, at værre ting kunne være sket på banerne.

Også onsdag og torsdag ventes temperaturer i den absolut høje ende.

