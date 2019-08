Gik over grænsen: Det handler om dommer-empati

NEW YORK (Ekstra Bladet): Sportsligt var kampen i sig selv et intenst og spændingsmættet drama, da Caroline Wozniacki natten til onsdag, dansk tid, slog kinesiske Yafan Wang med 1-6, 7-5, 6-3 i første runde af US Open.

Men der var også et lille mellemspil undervejs, hvor kampens franske dommer, Kader Nouni, bad danskeren om at lukke ned for de tilråb fra hendes boks, som han opfattede som coaching.

En opfattelse, som Piotr Wozniacki siden overfor TV2 ærligt bekræftede uden dog at hverken fortryde eller beklage.

Piotr Wozniacki erkender, at han brød reglerne ved at coache Caroline under hendes første kamp. Foto: Wojtek Kubik

At episoden overhovedet er et tema skyldes, at det falder ind i den ophedede debat, der har kørt i årevis og fandt et klimaks under sidste års dramatiske kvindefinale ved US Open: Hvornår skal en dommer gribe ind, og hvordan skal straffen falde?

På en regnfuld onsdag er Caroline og Piotr på vej hjem fra John McEnroe Tennis Academy, hvor de har fået lov at træne indendørs, da Ekstra Bladet fanger dem på telefonen.

Hun mener, at den i sporten ret velkendte situation blev håndteret fint.

- Nouni sagde, at det var blevet lidt for højlydt fra min boks, og det er den rigtige måde at gøre det på.

- Jeg synes, reglerne er gode nok, hvis de bliver brugt rigtigt. Først siger dommeren det til spilleren, som så kan sige det videre, og så falder der en advarsel og måske senere en pointstraf, hvis det ikke stopper. Det er fint nok. Alle må jo gerne heppe fra boksen, siger hun.

I det aktuelle tilfælde blev det altså ved en henstilling.

Hvis ITF tillod WTA's regler om at lade træneren komme på banen, var man ude over den polemik, mener Piotr Wozniacki. Foto: Roger Parker

Den slags polemik kunne dog helt undgås ved en regelændring, mener han. I modsætning til i WTA-turneringer er det ikke tilladt for en træner at komme på banen for coache sin spiller undervejs i kampen i en grand slam.

- De skal lave det samme som WTA, så træneren kan komme ind en gang i hvert sæt. Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke gør det. Det fungerer fint for tilskuerne og i TV, hvor seerne kan få lidt mere information. Det er godt for sporten, siger Piotr Wozniacki.

- ITF (det internationale tennisforbund, som står bag reglerne i grand slams, red.) har hidtil ikke villet, mens ATP (herrespillernes organisation) så småt er begyndt at gøre det i de unges turneringer.

I dag udgør reglerne en gråzone, hvor meget handler om dommerens empati, mener han.

- De fleste vil jo gerne hjælpe deres spillere, og det sker med tilråb og mimik. Adrenalinen ruller, og der kan være svære situationer, hvor dommeren skal være opmærksom på sammenhængen, siger Piotr Wozniacki.

- Meget af det handler bare om at opmuntre spilleren, men bliver det konkret coaching, skal dommeren selvfølgelig reagere. Sådan er reglerne.

- Men det er vigtigt - lige som i fodbold og andre sportsgrene - at dommeren ikke bliver den vigtigste aktør i kampen. Heldigvis er de fleste dommere fornuftige i deres håndtering af den slags.

Den syvdobbelte grand slam-vinder og nuværende kommentator for Eurosport, svenske Mats Wilander, siger til Ekstra Bladet, at det hele burde kunne afvikles uden ret mange episoder.

- Reglerne er fine nok, men det hele kan godt blive lidt af en gråzone. For mig handler det om, hvordan både dommere, spillere og trænere hver især håndterer dem.

- Dommerne skal selvfølgelig følge reglerne men de må også føle sig frem i en måske ophedet kampsituation. For hvornår er det coaching, og hvornår er det en opmuntring? Hvis en træner for eksempel råber ’come on, move your feet’, er det så det ene eller det andet?

- Trænerne skal acceptere, at der er de grænser, og så er resten op til dommeren. På den måde er det ikke meget anderledes end med Hawkeye (den elektroniske liniedommer, red.), der vurderer, om bolden er inde eller ude.

Sidste års finale blev en uværdig forestilling, hvor Serena Williams virkelig råbte højt ad dommer Carlos Ramos. Foto: Kena betancur/AFP/Ritzau Scanpix

Sidste år eksploderede kvindernes finale ved US Open i et uskønt drama, der næsten overskyggede, at talentfulde Naomi Osaka vandt sin første grand slam.

Serens Williams skældte og smældte mod dommer Carlos Ramos, der tildelte hende pointstraf for at modtage trænerhjælp fra Patrick Mouratoglou oppe i boksen.

- Du er en tyv, råbte amerikaneren og fortalte Ramos, at han aldrig ville komme til at dømme en af hendes kampe igen.

En ’trussel’, der faktisk er gået i opfyldelse i dette års turnering, hvor arrangørerne har sikret sig, at det ikke bliver tilfældet.

- Ja, jeg coachede, men jeg tror ikke, Serena så mig. Osakas træner coachede konstant. Alle gør det hele tiden, sagde Mouratoglou efter kampen.

Dramaet på verdens største tennisarena fik diskussionen om reglerne til at blusse op i hidtil uset skala, og ved dette års turnering fandt et lignende sted, da græske Stefanos Tsitsipas mandag måtte sige farvel i første runde.

- I er alle sammen nogen særlinge, råbte han til dommeren efter en pointstraf, og forklarede, at de eneste tilråb, han opfanger fra sin boks, er opmuntringer.

- Det er ikke rart at få advarsler for den slags under kampen, for det præger dine tanker og beslutningstagen. Og jeg kan sige helt ærligt, at jeg ikke opfanger nogen råd, når jeg er på banen.

Flere eksperter har efterlyst nye regler, og legenden Billie Jean King skrev for nylig i en klumme i Washington Post:

’Hvis tennis kom frem til det 21. århundrede og tillod coaching på banen, ville emnet ikke have eskaleret til dette absurde niveau’.

I anden runde ved US Open møder Caroline Wozniacki amerkanske Danielle Collins. Bliv klogere på Collins her.

