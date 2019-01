Glad Clara efter karrierens største triumf: - Kunne ikke tro det

Først vandt hun sin drømme-titel inde på store Rod Laver Arena. Og så måtte Clara Tauson såmænd sætte sig ved podiet i det store presserum, hvor alle sportens store stjerner plejer at sidde.

På engelsk og med en transcript-writer (referent), der noterede hvert et ord til videre formidling.

- Jeg har det rigtig godt, lagde danskeren ud efter sin sejr på 6-4, 6-3 over canadiske Leylah Annie Fernandez.

En sejr, der ikke alene gør hende til vinder af Australian Open men også tilføjer 1.000 point til ITF’s næste rangliste, som hun dermed topper.

Derfor kan Clara Tauson nu kalde sig verdens bedste junior.

- Jeg er meget tilfreds med min præstation i denne og sidste uge. Så jeg er meget glad, sagde danskeren, der også vandt turneringen i Traralgon i sidste uge med finalesejr over samme modstander.

- Jeg har arbejdet hårdt og måtte gennem nogle hårde kampe i starten, fortalte hun og luftede et smil, da talen faldt på Rod Laver Arena.

- Ja, det var en rigtig stor bane. Det har ingen af os prøvet før, så jeg tror, at vi begge var nervøse.

- Hun spillede virkelig godt i starten. Jeg føler, at jeg har vundet, fordi jeg blev ved med at fighte og prøve at styre min følelser, sagde Clara Tauson, der efter matchbolden smed ketsjeren og tog sig til hovedet med et vantro udtryk.

- Jeg var bare glad. Kunne ikke tro, at jeg havde vundet. Bare glad. Jeg tænkte på min mor derhjemme. Hun har ikke fået meget søvn de seneste par uger, sagde hun med et smil.

Hun blev også spurgt til et andet familiemedlem, hendes onkel, den tidligere topspiller Michael Tauson.

- Han er også meget stolt. Jeg fik en stor hilsen i går om min kamp (semifinale). Han har også siddet oppe i nat. Der har været en masse støtte hjemmefra.

Med sig har hun sin far, Michaels bror Søren, som hun havde meget øjenkontakt med undervejs.

- Min far er min medrejsende træner, og han er også min træner derhjemme. Men i Danmark har jeg også andre trænere. Jeg har et ret stort hold derhjemme, også med fysisk træner, en to-tre stykker faktisk, forklarede Clara Tauson med adresse til sine trænere på K.B., Mikkel Nørby og Mikkel Lynge, samt til Lars Christensen, der har fulgt hende i årevis.

Lige før jul fyldte Clara Tauson 16 år, og hun har indledt det nye år med lutter sejre.

- Ja, det er en god stime. Men jeg vil ikke sige, at jeg aldrig taber en juniorkamp igen, for det gør jeg. Men jeg er meget tilfreds med mine seneste tolv kampe, sagde hun, før Danmarks store tennisnavn, Caroline Wozniacki, blev bragt på banen.

- Selvfølgelig kender jeg hende. Vi hilser, når vi ser hinanden, og jeg har også trænet med hende. Hun er selvfølgelig en stor inspiration for alle, der spiller tennis i Danmark – og i andre sportsgrene. Hun er rigtig sød, sagde Clara Tauson.

