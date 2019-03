Godt Clara't - 23 sejre i træk

Hvor længe kan hun holde stimen kørende, tænker man straks, når man ser, hvordan 16-årige Clara Tauson har startet 2019.

Nu har hun vundet sine 23 turneringskampe i år, herunder finalen i en junior-grand slam,og en ITF-turnering med 60.000 dollars i præmiesum.

Natten til onsdag vandt den unge dansker nemlig igen-igen i Kina, nærmere bestemt Xiamen, som ligger på østkysten.

Her stod hun over for den 26-årige amerikaner Sebastiani Leon, som ligger på en beskeden 816. plads på verdensranglisten.

Først sæt gik nemt til Tauson (6-1), men i andet fik hun mere modstand. Hun holdt dog stand og vandt med 7-5, så kampen kunne være overstået på en time og 24 minutter.

Den danske teenager klagede lidt over trætheden efter sin seneste turneringssejr, hvor hun havde brugt mange kræfter, så det var vigtigt at få gjort kort proces.

Nu skal hun op mod den 5. seedede 19-årige kineser Ye-Xin Ma, som ligger nummer 579 i verden. Tauson er netop rykket ind som nummer 407.

Turneringen i Xiamen har en 15.000 dollars i præmiesum.

