Godt nyt for Danmark: Rune vender tilbage

I jagten på point til den individuelle verdensrangliste har Holger Rune ved flere lejligheder meldt afbud til tennislandsholdet i de seneste par år, men nu er han på vej tilbage.

Til TV 2 Sport fortæller hans mor og manager, Aneke Rune, at det 19-årige tennistalent inden længe gør comeback i Davis Cup-regi.

Det bliver dog ikke ved den førstkommende mulighed, at Holger Rune igen spiller for Danmark.

Onsdag har Davis Cup-kaptajn Frederik Løchte Nielsen udtaget sin trup til Davis Cup-kampen mod El Salvador 17. og 18 september. Her er Holger Rune ikke med.

Ifølge Aneke Rune skal Holger Rune dog spille fire Davis Cup-kampe i træk, og det må formodes, at der er tale om de fire, der kommer efter opgøret mod El Salvador.

Holger Rune spillede sin seneste Davis Cup-kamp i marts 2020. Siden har han været fraværende til tre kampe, men har hele tiden holdt fast i, at han gerne vil spille for Danmark.

Til kampen mod El Salvador har Frederik Løchte Nielsen udtaget August Holmgren, Johannes Ingildsen, Christian Sigsgaard og Elmer Møller.

Truppen er allerede taget til Las Vegas for at forberede sig til kampen. Forholdene i den vestlige del af USA minder således om dem, det danske hold bliver mødt af i El Salvador, hvor opgøret spilles.

- Det kan godt tage lang tid at vænne sig til. Derfor har vi taget en træningslejr, så vi kan tage forberedelsen til Davis Cup-kampen i et tempo, der er mere forsvarligt for kroppen, så vi ikke skal presse den til at yde for meget, mens den er træt og slidt.

- Det giver os nogle dage til at finde os rigtig godt til rette med kroppen, samtidig med vi kan finde timingen og opstregningen og alt sådan noget, siger Frederik Løchte Nielsen i en pressemeddelelse.

Kampen mod El Salvador foregår på det tredjehøjeste niveau i landsholdstennis. El Salvador råder over den stærke doublespiller Marcelo Arevalo, som tidligere i år vandt French Open i double.

Det ligger endnu ikke fast, hvem Danmarks næste modstander er. Ifølge Dansk Tennis Forbund kommer den næste kamp til at ligge i begyndelsen af 2023, og det bliver formentlig her, Holger Rune gør comeback.

