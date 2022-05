Holger Runes kamp i tredje runde i French Open skal spilles tidligst klokken 20.45 lørdag. Det betyder, at han får næsten en hel dag ekstra til at komme sig efter sin ankelskade

Der er en smule godt nyt for Holger Rune.

Den unge tennis-komet skal nemlig spille sin tredje runde kamp i Grand Slam-turneringen French Open tidligst klokken 20.45 lørdag aften.

Det betyder, at danskeren næsten kan få en hel ekstra dag til at få styr på den ankel, han kom til skade med i kampen mod Henri Laaksonen.

Holger Rune skvattede i en presenning i tredje sæt af kampen i anden runde mod schweiziske Henri Laaksonen efter at have vundet de første to sæt ganske overbevisende.

Efter kampen fik den unge dansker ifølge sin mor, Aneke Rune, god behandling af lægerne.

- Han har startet behandlingsprogrammet nu med en maskine, der trækker væsken ud, så der bliver taget fin hånd om ham, siger Aneke Rune.

Det sene kamptidspunkt kommer dog til at betyde, at Holger Rune ikke kan se Champions League-finalen mellem Liverpool og Real Madrid, da den bliver spillet klokken 21.00. Det er derfor sikkert, at de to kampe kommer til at overlappe hinanden.

Den danske tennisstjerne skal også være 100 procent klar, når han skal møde franske Hugo Gaston, der har hjemmebanefordelen og fansene i ryggen.

Holger Rune og Hugo Gastons dyst er sågar blevet lørdagens hovedkamp og skal spilles på Court Philippe-Chatrier, som har plads til hele 14.840 tilskuere.

