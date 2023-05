Godt nyt fra Holger Rune: - Jeg er klar

Pasta bolognese og god is.

Holger Rune er ikke i tvivl om, hvad han gerne vil forkæle sig selv med under opholdet i Rom, hvor han fredag indleder ATP-turneringen på grus.

Efter nogle skavanker, der har plaget Rune på det seneste, er verdens nummer syv nu helt fit for fight. Han har trænet godt i en uges tid og ankom til den italienske hovedstad i mandags.

Det fortæller han til ATP's hjemmeside, hvor han også taler om sin fysiske tilstand.

- Det har faktisk været meget rart med lidt pause. Jeg har haft travlt, men det har været godt. Jeg havde tre dage fri, hvor jeg slappede helt af og fik styr på kroppen.

- Så begyndte jeg at træne torsdag i sidste uge, og jeg kom hertil mandag, og jeg føler mig godt tilpas fysisk. Jeg er kommet mig efter de mange kampe, og jeg er klar, siger Rune.

20-årige Holger Rune er blevet helt klar igen fysisk efter et lille afbræk fra tennis. (Arkivfoto). Foto: Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

Som oversidder i første runde skal Rune i aktion i anden runde mod den 18-årige franskmand Arthur Fils, der er nummer 119 i verden.

Vil kæmpe for hver eneste bold

For Rune er det vigtigt at slås om hver eneste bold i løbet af kampene, og det vil han også gøre i Rom, hvor mange af de bedste grusspillere deltager.

- Det er vigtigt at kæmpe til det sidste. Man kan ikke forvente at vinde nemt. Der er så mange gode spillere på touren, og man skal spille godt for at slå dem.

- Hvis man ikke rammer niveauet på dagen, skal man grave dybt. Det er vigtigt, siger den 20-årige dansker.

Det er blevet til tre grusturneringer for Rune i de seneste uger med finalepladsen i Monte Carlo og triumfen i München som bedste resultater. Senest blev det til dansk nederlag i Madrid i tredje runde.

- Hvis du kun vinder på de gode dage, er det svært at vinde mange kampe i træk. Jeg har haft nogle hårde kampe denne grussæson, hvor jeg har vundet og tabt.

- Det er en del af spillet, og når jeg har givet alt, er jeg glad, og så bliver jeg stolt af mig selv, siger Rune.