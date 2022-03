Godt nyt: Tauson er i bedring

Danmarks bedste kvindelige tennisspiller Clara Tauson har været ramt af sygdom i flere dage efter hendes exit fra Miami Open i sidste uge.

Lige siden har hun tilbragt det meste af sin tid i Florida i en seng, men nu er der heldigvis fremgang at spore.

Det fortæller danskerens far, Søren Tauson, til Ekstra Bladet.

- Efter tre dage er hun oppe igen og skal komme til hægterne. Mere end en håndfuld spillere var udsat for lignende problemer og flere måtte trække sig ud af turneringen. Det er ærgerligt, skriver han i en sms og fortsætter:

- Inden for nogle dage kan hun begynde at bygge kroppen op igen.

19-årige Clara Tauson kæmpede ellers bravt mod kinesiske Zhang Shuai i 1. runde af WTA-turneringen Miami Open onsdag.

Starten var forrygende, og Tauson kom hurtigt på 4-1, men så blev det hele pludselig vendt på hovedet, og kineseren kunne snuppe første sæt 6-4.

Undervejs så Tauson flere gange utilpas ud, og TV 2 Sports kommentatorer spekulerede også i, om den trykkende varme i Florida mon påvirkede hende.

Alligevel formåede hun at vinde andet sæt, inden det efter lidt over to timers spil blev det for meget for danskeren, der aktuelt ligger nummer 40 i verden.

Efter planen skal Clara Tauson inden længe tage hul på grussæsonen, men er endnu uvist, hvornår hun igen er turneringsklar.

