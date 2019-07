Godt nyt til Caroline - slipper for stjerne

Første runde blev endestationen for Naomi Osaka ved Wimbledon i tennis, der bliver spillet i London.

Den andenseedede japaner tabte 6-7, 2-6 til Yulia Putintseva fra Kasakhstan, der er nummer 39 på verdensranglisten.

Nederlaget er godt nyt for Caroline Wozniacki, der stod til at skulle møde den japanske stjerne i fjerde runde, hvis det ellers lykkes danskeren at komme så langt.

Den kasakhiske spiller var næppe nogen ønskemodstander for Naomi Osaka, der sidste år vandt US Open og fulgte op med at vinde Australian Open i år.

Den dobbelte grand slam-vinder havde tabt to indbyrdes opgør af to mulige mod Yulia Putintseva før mandagens kamp, der blev spillet på Centre Court.

Det ene nederlag faldt for nylig i en græsturnering i Birmingham.

21-årige Naomi Osaka kom dog bedst fra start i første sæt af mandagens kamp og brød sin modspillers serv til føring 2-1.

Yulia Putintseva fik dog brudt tilbage til stillingen 3-3, og sættet endte i en tiebreak.

Her kom Naomi Osaka foran 3-1, men hun endte alligevel med at tabe tiebreaken 4-7.

I andet sæt fulgtes spillerne ad til stillingen 2-2. Herefter afgjorde Yulia Putintseva kampen ved at vinde fire partier på stribe og sikre den tredje sejr af tre mulige over Naomi Osaka.

