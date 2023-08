Godt nyt til Tauson: Klar til WTA-turnering

Selv om Clara Tauson søndag tabte den afgørende kvalifikationskamp, får den danske tennisspiller alligevel adgang til WTA-turneringen i Cleveland.

Tauson er en af to tabere fra kvalifikationsfinalerne, der får en ekstra chance som såkaldt 'lucky loser'. Hun træder ind i hovedturneringen mandag aften, hvor hun møder den andenseedede tjekke Barbora Krejcikova.

Turneringen i Cleveland, der går under navnet 'Tennis in the Land', er en WTA 250-turnering og fungerer som opvarmning til US Open, som begynder i næste uge.

Tauson så ud til at have udspillet sin rolle, da hun søndag eftermiddag blev dukket af verdens nummer 69, argentineren Nadia Podoroska, der vandt i to sæt.

Men nu får hun altså en ny mulighed på hardcourtbanerne i Cleveland. Hun kommer dog givetvis på hårdt arbejde.

Modstanderen Krejcikova rangerer aktuelt som verdens 12.-bedste spiller. Tauson befinder sig lige nu som nummer 92.