Gør det igen: Deler smukt foto

Tenniskarrieren er lagt på hylden, og Caroline Wozniacki kan derfor frit plotte de ting ind i kalenderen, som hun selv synes er sjovt at spendere tiden på.

Én af de ting er, ikke overraskende, photo shoots, som den tidligere verdensetter da også excellerede i, da tenniskarrieren var på sit højeste.

Og mon ikke den billedskønne Wozniacki sagtens kunne stable en succesfuld modelkarriere på benene.

Lørdag aften smed Sports Illustrated Swimsuit dette billede fra 2017 op på Twitter, og Caroline Wozniacki selv var ikke sen til at retweete billedet, der hurtigt tog det sociale medie med storm.

C A R O L I N E https://t.co/s4Iv9Fis7t pic.twitter.com/eB1sYfjgfl — Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) May 16, 2020

Caroline Wozniacki har tidligere fået taget nogle meget omtalte billeder af Sports Illutrated Swimsuit og været på forsiden på ESPN’s ‘Body Issue:

2017 @ESPN #Bodyissue Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 5. Jul 2017 kl. 8:29 PDT

Proud and excited for this one! Thank you #ESPNBody for the cover!! Link in bio Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 27. Jun 2017 kl. 7:24 PDT

Den danske verdensstjerne har tidligere udtalt, at hun nyder at få taget de professionelle billeder, og Wozniacki har ligeledes svaret på de kritiske røster, der fra tid til anden har hævdet, at de letpåklædte billeder er en objektivisering af kvinder.

- For at være ærlig, så går jeg kun op i, hvad mine nærmeste tænker – mine venner og familie. Hvis du får muligheder som Sports Illustrated, der er fede, er det værd at gøre om og om igen, har Caroline Wozniacki udtalt til kvindemagasinet Women’s Wear Daily - WWD.

Caroline Wozniacki indstillede tidligere på året efter Australian Open sin imponerende tenniskarriere.

