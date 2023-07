Gråt og vådt: Holgers kamp i overhængende fare

Ved middagstid dansk tid går det løs.

Holger Rune skal i kamp ved Wimble... Jeg stopper lige der.

For det kommer højst sandsynligt slet ikke til at gå noget i nærheden af løs - i hvert fald ikke med tennisspillet.

Det slår den vagthavende meteorolog hos DMI Mette Wagner fast over for Ekstra Bladet.

- Jeg vil kalde det klassisk Wimbledon-vejr, fortæller hun og fortsætter:

- Fra klokken 11 dansk tid begynder det så småt at dryppe, klokken 13 tager det til med den tungere regn, og det ser først ud til at holde op sen aften.

Regn og Holger

Det kunne faktisk nærmest ikke være dårligere nyheder for de hungrende Holger-fans.

For danskeren er sat til at spille første kamp på Court 3, som starter klokken 12 dansk tid.

Annonce:

Og du gættede helt rigtigt. Her kan der ikke sættes tag over. Og til dem af jer, der så noget tennis fra London mandag, så vil I vide, at det ikke er mange dryp, der skal til, før banerne bliver pivglatte.

Så hvis Holger overhovedet kommer i gang, så bliver det i hvert fald ikke uden ophold. Øv.

Men lad os lige puste ud. For alt skal ikke kun være dårligt. For mens chancerne for, at den danske stjerne kommer i kamp tirsdag, er meget små, så er snakken noget helt andet onsdag.

- Her ser det mere tørt ud. Der er nogle byger i luften, men der er kun fem procent risiko for, at der vil falde regn, fortæller den vagthavende.

Wildcard

Om det bliver tirsdag eller onsdag, så kommer vi ikke uden om, at Holger Rune skal møde den britiske wildcardspiller George Loffhagen, der ligger nummer 367 i verden.

Ej heller, at danskeren, der indtager en aktuel placering som nummer seks på verdensranglisten, naturligvis er storfavorit til opgøret.

Kampen kan følges live på eb.dk