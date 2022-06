Græsk stjerne tager første sejr på græs

Den græske tennisspiller Stefanos Tsitsipas er ikke ligefrem kendt som en græsspecialist.

På trods af sin placering som nummer seks på verdensranglisten er han for eksempel aldrig kommet videre fra grand slam-turneringen Wimbledon, som spilles græs.

Men hvis der nogensinde var et tidspunkt at finde formen på, så var det til ATP-turneringen Mallorca Open, hvor grækeren lagde hænderne på sit første trofæ i netop en græsturnering.

- I dag var måske årets vigtigste dag for mig i forhold til at få fat i et trofæ, som jeg virkelig gerne har villet få fat i, siger Tsitsipas ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Sejren kommer nemlig lige op til de indledende runder af den prestigefyldte Wimbledon, hvis indledende runder bliver skudt i gang mandag i den sydlige del af Storbritanniens hovedstad, London.

23-årige Tsitsipas har tidligere været helt oppe som nummer tre på verdensranglisten og har vundet blandt andet ATP-finales. Han nåede også til finalen i French Open sidste år, hvor han dog blev slået af Novak Djokovic.

Noget tyder på, at sejren i Mallorca har givet grækeren selvtillid.

- Det har været virkelig vigtigt for mig, og jeg har virkelig gerne ville have en titel på græs. Jeg har vundet turneringer på grus og hardcourt før, siger grækeren.

Wimbledon er den ældste af de store tennisturneringer og blandt de mest prestigefyldte trofæer i verden.

Ikke desto mindre vil der i år ikke blive uddelt ranglistepoint for præstationer ved den engelske græsturnering. Det skyldes, at arrangørerne af Wimbledon, All England Club, har besluttet at udelukke alle russiske og hviderussiske spillere i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.

ATP og WTA - henholdsvis herrernes og kvinders tennisforbund - har derfor besluttet, at beslutningen skal koste Wimbledon dens ranglistepoint. Andre turneringer lader russere og hviderussere deltage, så længe de gør det under neutralt flag.

Wimbledon går i gang mandag.