Grand slam-finale nummer 36 for Djokovic: Medvedev venter

Årets finale i grand slam-turneringen US Open bliver mellem serbiske Novak Djokovic og russiske Daniil Medvedev.

Det står klart lørdag morgen dansk tid, efter at Daniil Medvedev slog spanske Carlos Alcaraz og dermed indtog den anden plads i finalen mod Djokovic, som fredag aften slog amerikanske Ben Shelton ud.

Den 36-årige serber blev fredag klar til finalen i New York efter en overbevisende sejr i tre sæt i semifinalen over den 16 år yngre amerikanske overraskelse Ben Shelton.

Verdensranglistens nummer to vandt opgøret med 6-3, 6-2, 7-6 i en ensidig affære.

Shelton, der rangerer som nummer 47 i verden, havde imponeret hidtil i årets sidste grand slam-turnering med sejre over spillere som Frances Tiafoe og Tommy Paul.

Mod Djokovic var Shelton dog tydeligt overmatchet. Serberen spillede roligt og klogt, mens amerikaneren i de fleste dueller var presset til det yderste, hvilket tvang ham til at gøre noget uventet.

Det formåede det amerikanske tennishåb ikke, og hurtigt blev han nedbrudt, og troen på sejr virkede væk.

Novak Djokovic var ikke med i New York i 2022, hvor spanske Carlos Alcaraz vandt turneringen.

Daniil Medvedev havde fundet noget af sin allerbedste tennis frem og kunne efter fire sæt erklære sig for vinder over verdensranglistens nuværende nummer et.

Han satte punktum for kampen mod Alcaraz med cifrene 7-6, 6-1, 3-6, 6-3.

Djokovic og Medvedev spiller finale søndag aften klokken 22.00 dansk tid.