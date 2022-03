Grand slam-turneringer ensretter tiebreak i afgørende sæt

Det næste år kommer der ikke til at være grand slam-kampe, der ender med et flere timer langt afgørende sæt.

Organisationen bag de fire grand slam-turneringer i tennis, French Open, Wimbledon, US Open og Australian Open, meddeler onsdag, at man i den næste udgave af de respektive turneringer vil afgøre et tæt tredje (kvinder) eller femte (herrer) sæt med en tiebreak til ti point ved stillingen 6-6. Man skal vinde tiebreaken med to point.

Det skal testes af på baggrund af et ønske om at skabe større konsistens i sporten. Ifølge organisationen vil ændringen skabe en bedre oplevelse for spillere og fans.

Forsøget skal evalueres om et år.

Som reglerne har været på det seneste, har de fire grand slam-turneringer haft fire forskellige modeller for at finde vinderen i et tæt afgørende sæt.

I Australian Open har man spillet en tiebreak til ti point, som altså nu udbredes, ved stillingen 6-6 i det afgørende sæt. I US Open har man spillet en normal tiebreak til syv point. I Wimbledon har man også brugt en syvpointstiebreak, men først ved stillingen 12-12.

French Open har indtil nu været den eneste, hvor man ikke har indført tiebreak i det afgørende sæt. I den franske hovedstad har man fortsat med den tidligere udbredte regel om, at man skal vinde med to partier i det afgørende sæt. Men det laves altså om nu.

Ved at have en tiebreak i det afgørende sæt, undgår man eksempelvis en fascinerende, men uhørt langtrukken afslutning som i 2010, hvor John Isner vandt 70-68 over Nicolas Mahut i det afgørende sæt i første runde af Wimbledon. Kampen varede over 11 timer i alt og er historiens længste.

Den næste grand slam-turnering er French Open. Turneringen i Paris begynder 22. maj.