Grand Slam-vinder jubler: Jeg vandt over kræften

Italienske Francesca Schiavone fortæller, at hun har vundet kampen mod kræft

De senmeste syv måneder har været hæslige for Francesca Schiavone.

Den 39-årige tidligere tennisspiller har nemlig været gennem et hårdt behandligsforløb mod kræft. Men fredag var hun klar med gode nyheder.

Det forklarede en tydeligt bevæget Schiavone i en video på sin Instagram-profil:

'Jeg vil fortælle, hvad der er sket i de seneste dage i mit liv.'

'For syv måneder siden blev jeg diagnosticeret med en ondartet tumor. Det har været den hårdeste og mest definitive kamp, jeg nogensinde har udkæmpet.'

'Det bedste er, at jeg vandt kampen. Da de fortalte mig det for et par dage siden eksploderede jeg af lykke', siger Schiavone.

Schiavone var på toppen af sin karriere først i dette årti, hvor hun i 2010 i finalen i French Open besejrede australske Samantha Stosur og dermed blev den første italienske kvinde til at vinde en Grand Slam. Og året efter blev hun med en fjerdeplads på verdensranglisten den bedste kvindelige italienske tennisspiller gennem tiderne.

I foråret var Schiavone træner for Caroline Wozniacki, som hun hjalp med grusturneringerne i USA inden French Open. Det projekt måtte hun indstille på grund af sygdommen, men i videoen fortæller italieneren, at hun nu er tilbage og klar til nye projekter.

Caroline Wozniacki måtte strække våben mod Schiavone i kvartfinalen i French open i 2010 - senere hjalp italieneren danskeren med at forbedre sit spil på grus. Foto: Clive Brunskill/Getty Images/Ritzau Scanpix

