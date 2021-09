Grand slam-vinder som 18-årig: Så vanvittig er hendes triumf

18-årige Emma Raducanu leverede lørdag en sensation af de helt store, da hun vandt US Open. Både dronning Elizabeth og premierminister Boris Johnson sender lykønskninger til den britiske komet

I en alder af 18 år blev Emma Raducanu den første kvindelige brite til at vinde en grand slam-finale i 44.

Og da hun afgjorde finalen mod Leylah Fernandez blev hun samtidig den første kvalifikationsspiller, der vinder en af de fire store turneringer, siden sportens åbne æra blev indledt i 1968.

Det er dog ikke kun hendes unge alder, der gør Raducanus triumf imponerende.

Før US Open havde hun aldrig vundet en kamp på WTA-touren, ligesom hun heller aldrig havde prøvet at spillet en professionel kamp i tre sæt.

Det har hun så stadig ikke, fordi hun gjorde rent bord i New York uden at afgive et eneste sæt.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: ROBERT DEUTSCH/Ritzau Scanpix

Det utrolige gennembrud er da også blevet bemærket øverst oppe i hierarkiet i Storbritannien.

Det britiske kongehus hylder hende således en officiel udtalelse fra Dronning Elizabeth.

- Det er en bemærkelsesværdig præstation i så ung en alder, og et vidnesbyrd om dit hårde arbejde og indstilling, skriver dronning Elizabeth i en besked til Raducanu.

- Jeg er ikke i tvivl om, at din enestående præstation, og den af din modstander Leylah Fernandez, vil inspirere den næste generation af tennisspillere. Jeg sender mine varmeste hilsener til dig og dine mange tilhængere, lyder det videre fra dronningen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: KENA BETANCUR/Ritzau Scanpix

Raducanu er i løbet af kort tid blevet en af de mest omtalte sportspersoner.

I juli overraskede hun alle ved at nå langt i Wimbledon, og det fulgte hun op på ved at gå hele vejen i US Open.

Hun kom kun ind i hovedturneringen i New York City gennem en kvalifikationsturnering, men tabte altså ikke så meget som et eneste sæt i de syv kampe, der kulminerede med en finalesejr på 6-4, 6-3 over den 19-årige canadier Leylah Fernandez.

Den useedede Raducanus sensationelle triumf er også bemærket af den britiske premierminister, Boris Johnson.

- Hvilken sensationel kamp! Kæmpe lykønskninger til Emma Raducanu, skriver Johnson og tilføjer:

- Vi er alle enormt stolte af dig.

Det var første gang i 40 år, at en kvindelig brite spillede sig i en grand slam-finale.

Før turneringen var hun blot nummer 150 på verdensranglisten. Til sammenligning er danske Clara Tauson nummer 78.