Grand Slam-vinder suspenderet for snyd

Amerikanske Abigail Spears er blevet testet positiv for doping og er derfor blevet suspenderet

Det internationale tennisforbund (ITF) har torsdag midlertidigt suspenderet Abigail Spears, efter at amerikaneren har afleveret en positiv urinprøve.

Det gjorde hun under efterårets US Open, hvor hun i damedouble sammen med sin ukrainske makker Nadiia Kichenok røg ud til hviderussiske Victoria Azarenka og amerikanske Ashleigh Barty, der endte med at tabe i finalen.

Det internationale antidoping-agentur WADA har fra sit laboratorium i Montreal konstateret, at 38-årige Spears afleverede en urinprøve indeholdende prasterone og testosteron, der begge er på WADA's liste over forbudte stoffer

Spears blev præsenteret for resultatet 28. oktober, og hun har endnu ikke valgt at gøre brug af sin ret til at fremlægge sin version af sagen. Gør hun ikke det, vil der efter reglerne blive etableret en høring, der skal fastlægge straffen.

Abigail Spears har i sine 20 år som professionel haft størst succes som doublespiller, hvor hun i alt er noteret for 21 turneringssejre.

Den absolut største triumf kom for knap tre år siden, da hun vandt 2017-udgaven af Australian Open sammen med sin colombianske makker Juan Sebastián Cabal.

Desuden har hun to gange været i finalen i US Open (2013 og 2014) sammen med mexicanske Santiago González.

