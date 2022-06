Grimme billeder: Hentet i kørestol på banen

Et brag af en kamp endte langt før tid ... med et andet brag.

Uheldig for tyske Alexander Zverev var det hans højre ankel, der gav sig, da han skulle returnere en bold fra sin modstander, French Open-kongen Rafael Nadal.

Den bold tabte Zverev naturligvis, men han var formentlig fløjtende ligeglad med, at Nadal i samme ombæring udlignede til 6-6. For hans French Open sluttede lige der.

Foden vippede næsten hele vejen rundt, da han gled bolden i møde, og han faldt straks om i det røde grus og skreg i smerte.

Rafael Nadal løb hastigt forbi nettet for at se til ham, ligesom andre kom tyskeren til hjælp. Men det stod klart, at han ikke kunne støtte på foden.

Forvredet i smerte kom han op at stå, men måtte sætte sig i en kørestol for at komme fra banen.

Ti minutter senere kom han tilbage på banen på krykker og med tårer i ansigtet. For at sige farvel til publikum på Court Philippe-Chatrier, der inden uheldet var blevet forkælet med tennis i verdensklasse.

Det gik pludselig galt for stjernen. Foto: Gonzalo Fuentes /Ritzau Scanpix

Lidt over tre timer havde de to været i gang uden at have færdigspillet to sæt - Nadal tog det første i tiebreak (10-8), mens spanieren altså lige havde udlignet til 6-6 i andet, der dermed også skulle have været afgjort i tiebreak.

Men så langt nåede de ikke, og Rafael Nadal var berørt af episoden efter kampen:

- Jeg er meget ked af det på hans vegne. Han har spillet en fantastisk turnering indtil nu. Og han er også en fantastisk kollega at have på Touren.

- Jeg ved, hvordan han har kæmpet for at vinde en Grand Slam. Det skulle ikke være nu, men jeg ved, at han vil komme til at vinde ikke bare en, men flere. Og jeg ønsker ham al held og lykke med det, sagde Nadal efter den afbrudte kamp, der kom på hans 36 års fødselsdag.

Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Og paradoksalt nok endte det med at blive en stor fødselsdagsgave til ham med Zverevs tidlige exit. Han får nemlig ekstra lang pause inden finalen på søndag, hvor modstanderen bliver fundet senere på aftenen, når kroatiske Marin Cilic møder Holger Runes banemand, norske Casper Ruud, i den anden semifinale.

Det er Rafael Nadals 14. finale i French Open, og han er alt andet lige favorit. For i de 13 tidligere finaler har han altid vundet.

Ydermere jagter han sin Grand Slam-titel nummer 22. Det ville selvsagt være rekord, da han allerede med 21 overgår både Roger Federer og Novak Djokovic med en.

Der er dog stadig lidt arbejde tilbage for at nå den samlede rekord på tværs af kønnene. På kvindesiden har Serena Williams nemlig vundet 23, mens Steffi Graf er noteret for 22.

