Grotesk hop efter historisk chokresultat

Den 18-årige brite Emma Raducanu skrev sig i weekenden ind i tennishistorien, da hun vandt grand slam-turneringen US Open, og det får positive konsekvenser for hendes placering på WTA's verdensrangliste.

Hun er således avanceret hele 127 pladser på listen og ligger nu som nummer 23 i verden.

Emma Raducanus US Open-triumf var en realitet, da hun i finalen slog den 19-årige canadier Leylah Fernandez med 6-4, 6-3.

Den talentfulde brite måtte gennem en kvalifikationsturnering for at komme med i US Open og blev dermed den første kvalifikationsspiller til at vinde en af sportens fire største turneringer i den åbne tennisæra, som blev indledt i 1968.

Hun blev samtidig den yngste vinder af en grand slam-turnering, siden Maria Sharapova som 17-årig vandt Wimbledon i 2004.

Emma Raducanu startede året som nummer 345 i verden og har altså været på himmelflugt lige siden. Blandt andet takket være en flot præstation i Wimbledon, hvor hun dog måtte trække sig med vejrtrækningsproblemer i ottendedelsfinalen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Emma Raducanu var lykkelig efter sejren i US Open-finalen. Foto: Timothy A. Clary/Ritzau Scanpix

Alt har dog ikke været fryd og gammen for Raducanu. Så sent som 22. august tabte hun nemlig til danske Clara Tauson i finalen i en WTA 125-turnering i Chicago.

I US Open blev Clara Tauson slået ud af verdensetter Ashleigh Barty i anden runde.

Raducanus finalemodstander, Leylah Fernandez, tog også et stort hop på verdensranglisten, som blev offentliggjort mandag.

Canadieren rykker 45 pladser frem og er nu nummer 28 i verden.

Australske Ashleigh Barty har været nummer et i verden siden 2019, og hun fører fortsat komfortabelt.

Japanske Naomi Osaka, som har meddelt, at hun holder pause fra tennis, rykker to pladser tilbage til femtepladsen.