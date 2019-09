Grov adfærd: Stjernen straffes med 16 ugers udelukkelse

Nick Kyrgios er torsdag blevet straffet med udelukkelse fra ATP Touren i 16 uger og en bøde på 25.000 dollar (170.000 kroner).

Det skriver tennisorganisationen ATP på sin hjemmeside.

Han får straffen for gentagne gange i det seneste år at have overtrådt ATP's regelsæt for god opførsel.

Straffen bliver gjort betinget og bliver annulleret, hvis den australske tennisspiller i en prøveperiode på seks måneder ikke får nye bøder for verbale eller fysiske lovovertrædelser i forbindelse med kampe på ATP Touren.

Den 24-årige temperamentsfulde australier har gennem årene fået en række sager på nakken for sin opførsel i forbindelse med tenniskampe.

Senest kaldte han ATP Touren for korrupt, fordi han i august fik en bøde på 113.000 dollar (765.000 kroner) for at smadre to ketsjere og råbe af dommeren under Cincinnati Masters.

Kyrgios blev på et pressemøde spurgt, om bøden har præget ham, og australieren var klar i mælet.

- Overhovedet ikke, for ATP er ret korrupt, så det bekymrer mig ikke. Jeg fik en bøde på 113.000 dollar for hvad?, lød det fra Nick Kyrgios ifølge Reuters.

Beklagede selv

ATP meddelte efterfølgende, at man ville undersøge udtalelserne fra Kyrgios, der hurtigt kom på andre tanker.

I en længere tekst på Twitter nogle timer senere beklagede australieren sine ord. Men det har ikke været nok for organisationen, der altså vælger at straffe Kyrgios.

Tidligere på måneden var tennislegenden Rod Laver ude og opfordre ATP til at suspendere Kyrgios.

- Intet af det, de har gjort, har virket indtil videre, så måske er en suspendering den eneste mulighed.

- Jeg er ikke sikker på, han har lært noget af de ting, han har gjort, sagde 81-årige Rod Laver i et interview med The Sydney Morning Herald.

Kyrgios har fem dage til at appellere straffen.

