Grov anklage: Fakede hun en skade?

Sara Errani skældte og smældte efter at have tabt dramatisk gyser til Kiki Bertens ved French Open

Sara Errani forlod banen skummende af raseri.

Efter 2. runde-kampen i French Open marcherede hun med sine nu ellers ret korte ben i voldsomt tempo ud af banen, og vendte sig kun kortvarigt om og skulede mod sin modstander, hollandske Kiki Bertens.

Tilstedeværende og opmærksomme tv-seere kunne tilmed høre hende hvæse ’Vaffanculo’, der på italiensk er et meget lidet flatterende udtryk, som bedst kan oversættes som fuck dig eller skrub ad helvede til.

Kiki Bertens havde forinden lidt kejtet forsøgt at sige tak for kampen, men Errani havde ignoreret hende, mens hun pakkede sin taske. Bertens, der havde vundet den i øvrigt vanvittige kamp i tre sæt, trak på skuldrene og trissede over mod sin oppakning.

Og så gik Errani.

Vaklede undervejs

At den bundrutinerede italiener har temperament, er ingen nyhed, men at hun skulle nå helt derud på skalaen, hvor kun folk som John McEnroe har været før hende, skyldtes Bertens’ opførsel på den anden side af nettet.

Kiki Bertens får behandling efter kampen. Foto: Tim Clayton/Getty Images

For hollænderen vaklede undervejs i den hæsblæsende affære. Den varede over tre timer, og hun led af kramper undervejs. Det fik Errani til at gøre nar af Bertens ved 7-7 i afgørende sæt.

Hun tog sig til benet og efterlignede dermed Bertens, der nogle gange ømmede sig højlydt over kramper, mens hun på andre tidspunkter spillede flot tennis.

- Jeg bryder mig ikke, om når nogen gør grin med dig. Hun spillede en fantastisk kamp, men jeg bryder mig ikke om situationen. På et tidspunkt er hun skadet, og så pludselig løber hun solen sort. Det bryder jeg mig ikke om, sagde Errani til pressen efterfølgende.

- Hun forlader banen i kørestol, og nu har hun det perfekt i omklædningsrummet og i restauranten. Sådan noget er jeg ikke tilhænger af.

- Jeg har nu fået at vide, at jeg er en unfair person. Det er altså lidt sjovt. Jeg synes ikke, hendes attitude på banen var god.

Se Bertens blive kørt fra banen i kørestol. Video: Discovery Networks Danmark

Måske flere skuespiltimer

Kiki Bertens, der rent faktisk måtte eskorteres væk i kørestol efter længere tids behandling på banen, tog kritikken med ophøjet ro.

- Hun kan nu sige, hvad hun har lyst til. Måske skulle jeg tage flere lektioner i skuespil efter forfølge en karriere i det. Jeg er ikke klar over, hvad hun tænker. Men nej, jeg havde det ikke ret godt inde på banen.

Sara Errani undervejs i affæren, der bød på så godt som alt. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Hun afviste at tage Erranis kritik personligt. I stedet sendte hun en lige højre tilbage i ansigtet på italieneren.

- Jeg tror, hun er frustreret over sig selv, fordi hun ikke var i stand til at lukke kampen, kom det kortfattet.

'Nogle dage er det rigtig slemt'

Generelt var det en højspændt og intens kamp, hvor Errani flere gange fik henstillinger fra kampens dommer, fordi hun havde problemer med sin serv og selve boldopkastet. Dommeren mente ganske enkelt, at det tog for lang tid.

- Det er ikke første gang. Jeg har haft store problemer med det de sidste par år. Nogle dage er det rigtig slemt, og det er hårdt for mig, så jeg prøvede i dag bare at give alt, hvad jeg havde.

Kiki Bertens vandt kampen 7-6 (7-5), 3-6, 9-7 og møder fredag Katerina Siniakova fra Tjekkiet i 3. runde Grand Slam-turneringen.

En lille sidebemærkning til rivaliseringen mellem Bertens og Errani er, at de inden denne kamp havde mødt hinanden fem gange. Alle fem kampe endte med Errani-sejr. To af gangene måtte Bertens trække sig med en skade.

