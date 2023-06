Gylden mulighed for Tauson

De færreste havde nok forventet inden Roland Garros, at Clara Tauson ville spille en stor rolle i den parisiske turnering.

Men danskeren har fundet et overbevisende niveau og er nu at finde i tredje runde.

Der er dog ingen grund til at tro, at det stopper her.

Fredag møder Clara Tauson kvalifikationsspilleren Elina Avanesyan, hvor danskeren er favorit.

Foto: Geoffroy van der Hasselt/Ritzau Scanpix

Og i en potentiel ottendedelsfinale venter så Irina-Camelia Begu, der er nummer 27 i verden.

Det kunne have været en markant uhyggeligere modstander på det tidspunkt i turneringen.

Men adskillige af de seedede spillere er røget ud tidligt i turneringen. Blandt andet Belinda Bencic, som Tauson ellers stod til at møde i tredje runde.

Clara Tauson lægger dog ikke meget i den tilforladelige lodtrækning.

- Jeg har ikke kigget så langt frem. Jeg ved selvfølgelig, hvem jeg skal spille mod næste gang. Jeg har ikke kigget længere frem end det. De skal alle sammen slå mig, jeg har ikke noget at tabe.

- Jeg er bare glad for at være her og tager det en dag af gangen, siger Clara Tauson.