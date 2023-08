- Håber ikke hun lytter med

Han har fulgt hende i tykt og tyndt, og hun har sat ham på plads på tennisbanen et hav af gange.

Derfor bliver det med spænding, nervøsitet og masser af glæde, at storebror Patrik Wozniacki ser til, når Caroline Wozniacki genoptager tenniskarrieren og træder ind på banen i Montreal mod australske Kimberly Birrell tirsdag aften.

Ja, faktisk er det en stor dag i dansk sportshistorie.

Selv har 'Wozzy' meldt ud, at ambitionerne er enorme. Hun vil vinde de store turneringer. Bide skeer med de bedste.

Igen.

Spørger man brormand, skal hun nok væbne sig med en portion tålmodighed. Det fortæller han i TV 2-podcasten 'Dato'.

- Jeg tror, at 2024 kan blive et rigtig godt år for Caroline. Jeg håber, at hun når helt op i verdenstoppen, men - nu håber jeg ikke, hun lytter med - jeg har svært ved at se hende buldre derop igen. De er virkelig gode deroppe. Men hun har simpelthen modbevist mig så mange gange.

Den 33-årige danske stjerne har været verdensetter i 71 uger og vandt i 2018 grand slam-turneringen Australian Open. Indtil videre har hun vundet 235 millioner kroner i præmiepenge.

- Jeg håber, jeg bliver positivt overrasket. Jeg forventer dog ikke, at vi står tilbage med titler eller ser hende i kvartfinaler lige foreløbig, tilføjer Patrik Wozniacki.

Foto: Sydney Low/Ritzau Scanpix

Efter at have annonceret sin tilbagevenden i juni, modtog Caroline Wozniacki wildcards til turneringerne i Montreal og Cincinatti samt til US Open.

Her har hun to gange været i finalen.

Mens hun var pensioneret fra sporten, har hun sammen med den amerikanske basketballspiller David Lee fået Olivia, der nu er to år gammel, og lille James er blevet ti måneder.

Flere spillere er vendt tilbage til WTA Touren efter at have født. Heriblandt Serena Williams og Kim Clijsters.

- Jeg synes, det var fantastisk at se dem komme tilbage. Det er bestemt en motivation for en mor, for så tænker jeg: Okay, hvis de kan gøre det, kan jeg også, sagde Caroline Wozniacki på sit pressemøde mandag.