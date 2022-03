Hånede rival på direkte tv

Nick Kyrgios og Casper Ruud har siden 2019 krydset klinger både på og uden for banen. Nu har Kyrgios antændt stridigheden igen, efter han slog nordmanden i Indian Wells

Det var en tændt Nick Kyrgios, der slog norske Casper Ruud med 6-4, 6-4 i ATP-turneringen Indian Wells natten til tirsdag.

Men det var ikke den overbevisende sejr, der efterfølgende var fokuspunktet.

Efter kampen kunne australieren nemlig ikke holde sig tilbage for at kommentere på den stridighed, der har været mellem de to siden 2019.

- Jeg hører ikke nogen snakke nu. Ingen. Fucking ingen, sagde han til kameraet efter kampen.

Der har været kold luft mellem de to tennisspillere, siden Ruud kaldte Kyrgios en 'idiot,' efter han smadrede sin ketcher, sparkede til en vandflaske og kastede med en stol i deres kamp i Italian Open i 2019.

Ruud ønskede, at Kyrgios ville få karantæne fra sporten i seks måneder på baggrund af episoden.

Det fik den 26-årige australier til at reagere på Twitter.

'Hey Casper Ruud næste gang du har noget at sige, vil jeg sætte pris på, hvis du vil sige det til mit ansigt. Jeg er sikker på, du ikke vil snakke så meget efter det. Indtil da vil jeg hellere se maling tørre end at se dig spille tennis. Så kedeligt,' skrev han på Twitter.

Mange så derfor frem til kampen med spænding, hvis den skulle byde på nyt drama mellem de to.

Men kampen gik lige efter bogen, og kombattanterne sagde pænt tak for kampen med håndslag ved nettet.

Men Kyrgios kunne alligevel ikke dy sig og måtte fyre en kommentar af efterfølgende.

Nick Kyrgios ligger i øjeblikket nummer 132 i verden, og Ruud nummer otte.

Kyrgios skal nu slå den tiendeseedede italiener, Jannik Sinner, for en plads i kvartfinalerne.