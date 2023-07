Hård kritik af stjerne: - Det er svært at forstå

Fem trænere på på to år. Den britiske tennisstjerne Emma Raducanu får kritik for at fyre sine trænere, nærmest før de når at starte

Hun har vundet US Open i en alder af bare 18 år og er en af de lysende talenter i tennisverdenen.

Men den britiske tennisspiller Emma Raducanu bliver nu kritiseret for sin måde at forvalte situationen på de indre linjer.

Siden den sensationelle sejr til US Open for to år siden har Raducanu nemlig haft fem forskellige trænere.

Trods gode resultater er den ene træner efter den anden røget på porten, og nu er det tennisspillerens far, der skal træne hende.

Og det er svært at forstå, lyder det fra Emma Raducanus agent Max Eisenbud i podcasten 'The tennis podcast'.

Emma Raducanu under Australian Open i 2023. Foto: Frank Molter/Ritzau Scanpix

Som 18-årig indgik Raducanu et samarbejde med den britiske træner Nigel Sears, og under hans ledelse spillede hun sig overraskende i fjerde runde til Wimbledon.

Det skulle man tro var et ganske tilfredsstillende resultat for det unge talent, men efter turneringen brød hun samarbejdet med Sears.

- Spillere skifter træner hele tiden, men det faktum, at hun når hele vejen til fjerde runde i Wimbledon og derefter fyrer træner Nigel Sears, kan være svært for mange at forstå. Han er både god og klog, lyder det fra Max Eisenbud.

Agenten understreger dog, at den store udskiftning i trænerstaben ikke er et problem i hendes lejr.

- De har aldrig haft nogen trænere i lang tid, men for dem er situationen ukompliceret. De ser det ikke som et problem at have en træner i fem måneder og derefter gå videre til den næste, siger han.

Emma Raducanu har kæmpet med resultaterne, siden US Open-triumfen i 2021.

Verdensranglistens nummer 131 har dog været plaget af skader, og tidligere på året var Emma Raducanu således under kniven hele tre gange på blot to uger.