Hård lodtrækning til Wozniacki

Der er dømt comebackbrag mellem de to tilbagevendende mødre, når WTA 1000-turneringen i Cincinnati i USA skydes i gang i næste uge.

Danske Caroline Wozniacki skal her op imod ukrainske Elina Svitolina, som ligeledes er i gang med et comeback i international tennis, efter at hun sidste år gik på barsel med sin søn, Skai.

Det skriver kvindernes tennisforbund, WTA, i et opslag på det sociale medie X, der før var kendt som Twitter.

Efter at have indledt sit comeback til international tennis med en sejr over verdens nummer 115 tabte Wozniacki natten til torsdag i anden runde af WTA 1000-turneringen i Montreal.

Begge spillere fødte i oktober sidste år.

Elina Svitolina er kommet godt tilbage og klarede sig i sommer til semifinalen ved grand slam-turneringen Wimbledon, hvor hun dog måtte se sig slået af Marketa Vondrousova, som viste sig som Wozniackis overmand i Montreal.

Svitolina ligger lige nu på 26.-pladsen på kvindernes rangliste. Hun kommer useedet ind i turneringen i Cincinnati. Det samme gør Wozniacki, som er med på et wild card.

Favoritten til at tage trofæet er polske Iga Swiatek, som kommer ind i turneringen som første seed.

Hun skal spille sin første kamp i anden runde, hvor hun skal op imod enten Danielle Collins eller Anastasia Pavlyuchenkova.

