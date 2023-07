Hårdtslående belaruser kanonerer sig i Wimbledon-semifinale

Det så ud til, at Madison Keys skulle tvinge kampen ud i et afgørende tredje sæt, men Aryna Sabalenka viste klassen og gjorde kort proces.

Onsdag eftermiddag spillede den hårdtslående belaruser, der er nummer to i verden, sig videre til Wimbledons semifinale med en sejr på 6-2, 6-4.

Hun møder i sin semifinale den sjetteseedede tuneser Ons Jabeur, der fik revanche for sidste sæson Wimbledon-finale, da hun slog den forsvarende mester, tredjeseedede Elina Rybakina, 6-7, 6-4, 6-1.

Allerede i første sæt var Sabalenka et par niveauer stærkere end Madison Keys, der havde sikret sig adgang til kvartfinalen ved at slå den 16-årige russiske komet Mirra Andreeva efter at have været i store problemer.

Sabalenka lagde omgående et hårdt pres på i Keys' første serveparti og lykkedes lynhurtigt med at bringe sig foran med et servegennembrud.

Den kraftfulde belaruser spillede aggressivt og lod sig ikke slå ud, selv om hun i momenter mistede momentum. I stedet lukkede hun sættet med et nyt servegennembrud.

Men heller ikke Madison Keys lod sig ryste. Amerikaneren fandt et nyt niveau i andet sæt, og nu var det hende, der pressede på i modstanderens servepartier.

I tredje forsøg lykkedes det hende at bryde igennem den belarusiske mur, og med en føring på 4-2 stod hun pludselig med en gylden mulighed for at tvinge kampen ud i et tredje og afgørende sæt.

Men Aryna Sabalenka er kendt for sin jernmentalitet, og det fik Madison Keys at mærke. Omgående brød hun tilbage og vandt kampen overbevisende.