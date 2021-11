Hænger eks'en til tørre: Min størrelse var et problem

Martina Hingis havde svært ved at finde kærligheden, for egoerne var store i sportens verden - og hun mødte ikke nogen udenfor den

30 magasin-sider fylder portrættet af Martina Hingis i schweiziske Tagesanzeiger, fortæller Blick. Det er der nu en særlig grund til.

- Jeg vil bare gerne have, at den rigtige mig endelig bliver vist. Ikke den arrogante tæve, der endnu en gang ikke gad give et interview, men den Martina, som jeg er, lyder det fra tennislegende, der har været i sportens Hall of Fame siden 2013.

I magasinet fortæller hun blandt andet om hadet i hjemlandet Schweiz, som især tog fart, da hun spillede French Open-finale mod Steffi Graf i 1999. Her gik hun til modstanderens banehalvdel for selv at tjekke et boldaftryk, og det skabte voldsom ballade, da det blev betragtet som en ekstremt usportslig handling.

Trods en stor føring satte hun finalen over styr i 1999. Foto: Michel Euler/Ritzau Scanpix

Den nu 41-årige Hingis løfter også sløret for det svære kærlighedsliv, hvor hun havde meget svært ved at møde potentielle partnere udenfor sportens verden.

Det gav problemer, for topatleter har, fortæller hun, generelt store egoer, og særligt en ekskæreste hænges til tørre, nemlig golfstjernen Sergio Garcia, som hun datede i starten af årtusindeskiftet.

Sergio Garcia hepper på Hingis tilbage i 2002. Foto: Mike Segar /Ritzau Scanpix

Han havde det vanskeligt med hendes størrelse.

- Sergio og jeg blev altid sammenlignet. Og jeg var - det lyder dumt - større end ham. Først var han fascineret af det, men med tiden generede det ham, at hans kæreste var en størrelse større end ham, lyder det fra hende.

Den spanske golfer står godt nok opført som værende 178 cm mod hendes 170 cm, men på billeder fra dengang ser de nærmest lige høje ud.

I 2018 blev hun gift med Harald Leemann, der også begår sig i sportens verden, dog som læge.

Som bare 14-årige blev hun professionel, og hun vandt 43 WTA-turneringer, deriblandt fem grand slams i single. Derudover vandt hun 64 WTA-sejre i double, hvoraf 13 var grand slams.

Med hendes syv grand slam-sejre i mixed double ender totalen på svimlende 114 turneringssejre på øverste hylde.