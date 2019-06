Hæs Piotr om fire fede festdage: Poolparty, romantik og Lukas Graham

En præst blev fløjet over fra New York, kåde gæster sprang påklædt i poolen og David havde fået Lukas Graham til at synge for Caroline

Stemmen er hæs bag de mange glade ord, da Piotr Wozniacki søndag aften er vendt hjem til Monaco fra den lille by, Castiglion del Bosco i Toscana, hvor hans datter lørdag blev viet og nu kalder sig Caroline Wozniacki Lee.

Der er mange højdepunkter og følelser at formidle fra en fest, der har varet næsten fire dage med afsluttende brunch søndag morgen.

- Det har været en fantastisk oplevelse. Det var helt vildt at se så mange forskellige mennesker være så venlige og glade sammen, fortæller den stolte fader, der var med til at tage imod de op imod 120 gæster torsdag.

Fra den eftermiddag tog det hele festlig Ferrari-fart.

- Der var arrangeret en masse sjove ting, blandt andet en festlig olympiade med tolv hold i forskellige farver t-shirts, og efter torsdag aftens middag endte det i et pool-party, hvor folk sprang i med tøj på – også i deres pæne tøj, griner Piotr Wozniacki.

- Fredag aften var der middag med et Dolce Vita-tema, hvor folk var iført noget specielt italiensk tøj i sjove farver, og lørdag kunne gæsterne så vælge at lave forskellige ting. Nogle tog på vinsmagning i Montalcino, andre spillede golf og nogle af pigerne spillede lidt tennis.

Og så fulgte den store dag, bryllupsdagen, med de 120 gæster

- Klokken 18 startede ceremonien udendørs på det lille torv, og det er et meget, meget romantisk sted. De blev viet af en katolsk præst, som var fløjet over fra New York, fortæller han.

- Også middagen foregik udendørs, og så havde hotellet opført en slags natklub, hvor en DJ spillede.

- Og David havde bestilt en overraskelse til Caroline. Lukas Graham kom derned og sang to sange til hende fra David. Det var hun meget rørt over, og hun var så glad alle dagene, siger Piotr Wozniacki, der også selv havde følelserne med i sin tale til brudeparret.

- Men du kender jo mit engelske, så jeg var nødt til at lægge nogle jokes ind, griner han.

- Jeg var selvfølgelig stolt og glad. Det er dejligt at se de to, som elsker hinanden, blive gift, og det var en dag, der betød meget for begge vores familier. Det er kæmpestort for os.

Brudeparret bliver endnu et par dage i Toscana, før Caroline og Piotr onsdag mødes i Eastbourne for at tage hul på græssæsonen. Her vil den forsvarende mester altså blive præsenteret som Caroline Wozniacki Lee.

