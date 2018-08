Halep overrasker med skør forklaring efter chok-exit

Simona Halep ligger nummer et i verden, men hende og US Open er fortsat et dårligt match.

Mandag tabte hun for andet år i træk i første runde i New York, denne gang med 2-6, 4-6 til esteren Kaia Kanepi. Efterfølgende blev hun på pressemødet bedt om en forklaring.

- Det er svært at sige. Måske er det larmen blandt tilskuerne, måske den travle by. Det hele lagt sammen. Jeg er en stille person, så måske kan jeg bedre lide mindre steder.

- Det skal ikke lyde som en undskyldning, men jeg føler ikke mit spil 100 procent, når jeg træder ind på banen her, siger Simona Halep.

Som optakt til US Open vandt hun først turneringen i Montreal, og efterfølgende nåede hun til finalen i Cincinnati.

Det fik hende til at sende afbud til sidste uges turnering i New Haven, da hun ønskede at spare kræfter efter et hårdt program. Men lige meget nyttede det altså.

'Simpelthen bare træt'

Hun har ellers følt sig godt tilpas, fordi hun føler mindre pres, efter at hun endelig vandt en grand slam-turnering ved French Open i foråret.

- Jeg har ikke følt pres efter at have vundet en grand slam-titel. Jeg var simpelthen bare træt, men positivt træt efter så mange kampe i Montreal og Cincinnati.

- Afbuddet til New Haven var det rette, fordi jeg havde brug for at hvile, men jeg var stadig træt, og Kanepi spillede en god kamp. Jeg kunne ikke gøre det bedre på dagen, lyder det fra rumæneren.

Med Haleps exit er andenseedede Caroline Wozniacki den bedst seedede, der er tilbage i turneringen. Hun indleder US Open tirsdag mod Samantha Stosur.

Se også: Neeej! Slut med kæmpe tennisbryster

Se også: Neeej! Slut med kæmpe tennisbryster Se også: Sagde hun det? Tennisstjernens uventede sex-afsløring

Se også: Helt utroligt: Verdens bedste taber samme finale tredje gang i træk

Historisk øretæve: Serena fik karrierens største nederlag

Se også: Sagde hun virkelig det? TV-vært erkender uheldig kommentar