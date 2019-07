Halep slår Wozniackis banemand

Simona Halep er klar til karrierens anden semifinale i Wimbledon.

Tirsdag sikrede den tidligere verdensetter avancement, da Shuai Zhang, der sendte Caroline Wozniacki ud af den prestigefyldte grand slam-turnering, blev besejret.

Rumænske Halep vandt 7-6, 6-1 over kineseren, der var i sin anden grand slam-kvartfinale i karrieren.

Halep, der er seedet som nummer syv, skal i semifinalen enten møde ottendeseedede Elina Svitolina eller useedede Karolina Muchova.

Rumæneren fik en skidt start på tirsdagens kvartfinale. Shuai Zhang kom foran 3-0, inden Halep vandt sit første parti. Generelt måtte Halep kæmpe hårdt for at vinde første sæt.

Der skulle således tiebreak til for at finde en vinder. Her førte Halep ganske vist fra første duel og endte med at tage sættet efter en sejr på 7-4.

Andet sæt var anderledes ensidigt. Luften var gået af den kinesiske ballon, og Halep skulle kun bruge 29 minutter på at tage semifinalebilletten.

