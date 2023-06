Hall of Fame-regel brudt med comeback: Bliver ikke smidt ud

Selvom man skal have stoppet sin karriere for at blive en del af Sportens Hall of Fame, bliver Caroline Wozniacki ikke trukket ud af den eksklusive klub, fortæller DIF-direktør Morten Mølholm Hansen

For at blive optaget i Sportens Hall of Fame, skal man have indstillet sin aktive karriere som idrætsudøver.

Det står sort på hvidt på Hall of Fames hjemmeside.

En Hall of Fame, som Caroline Wozniacki blev optaget i i januar, da hun i et storstilet gallashow direkte på DR1 var vært og også fik afsløret en buste af sig selv som bevis på den prestigefyldte indlemmelse.

Nu genoptager den 32-årige danske stjerne sin tenniskarriere.

- Vi trækker hende jo ikke ud af Hall of Fame. Det er rigtigt, at det sådan set er den praksis, vi har. Den holder jo så ikke i det her tilfælde. Det har hun jo nok heller ikke vidst dengang, hun stoppede karrieren, siger administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm Hansen, til Ekstra Bladet.

- Det er ikke noget, vi gør noget ved. Det er rigtigt, at normalt kan man først optages i Hall of Fame, hvis man har stoppet sin karriere, men sådan er det. Det er der ikke så meget at gøre.

Morten Mølholm Hansen fortæller, at Wozniacki forbliver en del af Hall of Fame. Foto: Martin Lehmann

Hvad der kan ske

DIF-bossen fortæller, at det har været længe undervejs, at Wozniacki skulle optages.

- Hele processen i forhold til optagelsen foregår hele året før. Busten er jo lavet forinden.

- Vi har ikke tænkt os at gøre noget ved det. Vi kommer ikke til at fratage hende det. Vi er glade for, at hun prøver igen, men det er korrekt, at reglen har været og er, at man skal have sluttet sin karriere. Sådan er det. Det er, hvad der kan ske.

- Så hun bryder den regel?

- Ja, det kan man sige, men dengang hun blev spurgt om det, har hun nok ikke vidst, at hun ville genoptage.

Caroline Wozniacki tror på, at hun kan nå helt til tops igen efter tre år ude af manegen.

- Kan jeg vinde US Open? Det tror jeg. Kan jeg vinde Australian Open? Det tror jeg. Det er derfor, jeg gør det her, og så må vi jo se, hvad der sker, siger hun til Vogue.

Og bare få timer efter, at Wozniacki torsdag offentliggjorde sit comeback, har grand slam-turneringen US Open meldt ud, at hun får et wildcard til turneringen, der begynder 28. august.