Haltende Djokovic slår upåagtet franskmand

Med en smule besvær er Novak Djokovic klar til tredje runde af Australian Open.

Undervejs i torsdagens kamp mod upåagtede Enzo Couacaud måtte den serbiske tennisstjerne således modtage behandling for de problemer i låret, han også døjede med op til turneringen og i første runde.

Men låret havde det ikke værre, end at Djokovic kunne tage en forholdsvis overlegen sejr. Enzo Couacaud, der ligger nummer 191 på verdensranglisten, formåede godt nok at vinde et sæt, men blev sendt hjem med et nederlag på 1-6, 7-6, 2-6, 0-6.

Djokovic, der har vundet Australian Open ni gange tidligere, skal nu møde bulgarske Grigor Dimitrov i tredje runde. Serberen er placeret i Holger Runes del af lodtrækningen.

Det betyder, at de to står til at skulle mødes i kvartfinalen, hvis begge når så langt. Det vil kræve yderligere to sejre for både Djokovic og Rune.

Op til Australian Open aflyste serberen en træning, og han stillede også op til sin kamp i første runde med en forbinding om venstre lår.

Den bar Djokovic også torsdag, men det var altså ikke nok til at holde problemerne helt væk.

Indledningsvis var Djokovic dog flyvende. Med hjælp fra to servebrud vandt han sikkert første sæt.

I andet sæt begyndte bentøjet så at brokke sig. Bagud 4-5 forlod Djokovic banen for at få behandling, og serberen var da også tydeligt hæmmet, da han efter små ti minutter vendte tilbage.

Men Djokovic kæmpede videre. Han kunne dog ikke forhindre Enzo Couacaud i at vinde andet sæt efter tiebreak. En bedrift, som franskmanden nok længe vil hæfte sig ved.

I tredje sæt begyndte Djokovic at ligne sig selv igen. Ligesom i første sæt var der niveauforskel, og serberen lukkede sættet ved at bryde Couacauds serv.

Heller ikke i fjerde sæt kunne franskmanden stille noget op mod Djokovic, der lod til bare gerne at ville have kampen overstået så hurtigt som muligt.

Novak Djokovic har længe været kongen af Australian Open. Han vandt for første gang grand slam-turneringen i 2008 og triumferede også i 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 og 2021.

Sidste år var Djokovic ikke med på grund af visumproblemer. Serberen var ikke vaccineret mod coronavirus, og de australske myndigheder ville derfor ikke lukke ham ind i landet.