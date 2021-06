Hamilton hylder Osaka: Hun er fantastisk

Formel 1-verdensmesteren Lewis Hamilton hylder som den seneste i rækken af sportsstjerner Naomi Osaka for hendes 'mod' for at trække sig fra French Open.

Den 23-årige japaner valgte mandag at forlade grand slam-turneringen og udtalte i en pressemeddelelse, at hun har været ramt af perioder med depression og angst.

Osaka meddelte, at hun agter at tage en pause fra tennis, efter at hun med en presseboykot ved turneringen skabte stor diskussion.

Lewis Hamilton sympatiserer med Naomi Osaka og drager paralleller til, hvordan han havde det, da han som ung begyndte sin motorsportkarriere.

- Faktum er, at når du er ung, så bliver du kastet ind i rampelyset. Det hviler tungt på dine skuldre, og de fleste af os er ikke forberedt på det, siger Mercedes-køreren torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

På et pressemøde i Baku torsdag fortalte Lewis Hamilton, at han føler sympati med Naomi Osaka. Foto: Pool/Reuters

- Da jeg kom ind i F1, havde holdet pr, men jeg var aldrig forberedt på at blive skubbet ind foran et kamera eller forberedt på, hvad jeg skulle være opmærksom på. Jeg fik ikke hjælp til at navigere gennem alt det.

- På en måde lærer du af dine fejl, men det er utroligt nervepirrende. Især når du har gode intentioner, og folk udnytter det, siger han.

Fik du set denne her: Helt skørt: Smidt ud for at stille spørgsmål i supermarked

Udtalelserne falder torsdag i hovedstaden i Aserbajdsjan, Baku, forud for weekendens grandprix.

- Jeg synes, at hun (Naomi Osaka) er fantastisk, og jeg hylder hende for hendes mod. Jeg mener, at det nu er på tide, at dem, der sidder på magten, tænker over, hvordan de reagerede, for jeg mener ikke, at måden, de reagerede på, var god, siger Lewis Hamilton ifølge AFP.

- Nogen fortæller højt om deres mentale helbred og får derefter en bøde for det. Det er ikke cool, tilføjer han.

Naomi Osaka meddelte før French Open, at hun ville droppe de obligatoriske pressemøder, da hun ønskede at værne om sit mentale helbred.

Efter Osakas sejr i første runde var hun som annonceret ikke tilgængelig for medierne.

Det udløste en bøde og en trussel om udelukkelse fra turneringen, hvis det gentog sig.

Inden Osaka overhovedet kom på banen i anden runde, valgte hun at trække sig.

Tidligere på ugen fortalte den amerikanske tennisstjerne Serena Williams, at hun har forståelse for sin kollegas situation.

- Det eneste, jeg kan sige, er, at jeg føler med Naomi, sagde Williams ifølge nyhedsbureauet Reuters efter at have vundet sin kamp i første runde.