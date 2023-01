- Han er jo verdens nemmeste teenager

Interessen var ikke til at tage fejl af, da Holger Rune havde et træningspas mod østrigske Dominic Thiem på træningsbane 22 på Melbourne Park

Holger Runes mor, Aneke Rune, glæder sig over ikke at have de samme udfordringer som andre teenagemødre

Teenagere kan være besværlige.

Det kan de fleste mødre til børn i den alder nok nikke genkendende til.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Julien de Rosa/Ritzau Scanpix

Men ikke Holger Runes mor, Aneke.

- Han er jo verdens letteste teenager. Altså, come on. Drengen spiller tennis, spiser og sover. Som forælder kan man jo ikke ønske sig bedre.

- Folk siger ’gud, er det ikke svært at stå med et barn og alle de ting.’ Hånden på hjertet - det er jo langt sværere at forholde sig til gymnasiefester, stoffer, alkohol og dårlige kammerater, siger hun til Ekstra Bladet, da vi møder hende i Melbourne i forbindelse med Australian Open.

Stadig bare lille Holger

Mens de fleste af Holgers jævnaldrende har travlt med uddannelse, fritidsjob, og hvad der ellers fylder i 19-åriges hoveder, så har han kun ét fokus: tennis.

Annonce:

- Her er det jo lykkeligt, at det er en gruppe af de samme unge mennesker, som går op i de samme ting. De ved, hvad de vil alle sammen. De er super-målrettede. Hvor mange 18-19-årige drenge ved, hvad de vil i resten af deres liv? På den måde er han jo supernem, siger Aneke Rune.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Aneke Rune mener, hun har verdens nemmeste teenagesøn. Foto: Christophe Ena/Ritzau Scanpix

Selvom Holger Rune har udviklet sig til lidt af en superstjerne, er han i mor Anekes øjne stadig bare hendes lille søn.

- Jeg tror mere, det er omverdenen, der glemmer det, fordi han laver så store resultater. For mig at se er det jo skønt, at han udvikler sig som en naturlig ung mand.

- Jeg er bange for, hvis man lidt for hurtigt presser ham til, at han skal være en eller anden figur. Jeg tror, det er meget dansk, at vi giver lov til, at han udvikler sig i det tempo, han vil, siger hun.

Tvunget til at holde fri

Tennis, tennis, tennis. Det er det eneste, der fylder i hovedet på Holger Rune. Men for at han ikke skal brænde ud er det også vigtigt, at sporten af og til bliver lagt på hylden.

- Vi har tvangsfridage, som han kalder dem. Hvor han simpelthen ikke må gå på banen. Hvor han skal slappe af, siger Aneke Rune.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Holger Rune var ikke meget for at holde fri, da han var yngre. Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Da Holger var yngre, faldt 'tvangsfridagene' ikke i god jord.

- Han syntes jo, det var grusomt. Han syntes, det var noget af det mest tarvelige i hele verden. Han vil jo helst spille tennis hele tiden.

- Nu bruger han sin krop så meget, så en fridag er godt givet ud. Han bliver ikke super-rastløs længere.

- Hvad bruger han så sine fridage på?

- Så ligger han på sin iPad og ser tennis, svarer Aneke med et højlydt grin.

- Ej, han ser Netflix, tilføjer hun hurtigt.